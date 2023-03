VIDEO | Tania Rincón brilló cuando fue reina de belleza con este traje típico de su natal Michoacán, apenas tenía 19 años

Tania Rincón es una de las conductoras favoritas de la televisión, pero antes de triunfar en programas como “Hoy” y “Venga la Alegría” su pasión se encontraba en las pasarelas, fue así como representó a su natal Michoacán en Nuestra Belleza México hace 17 años y, entre uno de los atuendos que acaparó la atención de los jueces, destaca el traje típico que también tiene una particular historia.

La conductora, de 36 años, estudiaba la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNIVA en su campus de Guadalajara cuando obtuvo la oportunidad de conducir un programa en su ciudad natal. Más tarde y gracias a su simpatía, talento y belleza fue considerada para participar en un certamen de belleza donde resultó triunfadora y fue coronada como Nuestra Belleza Michoacán.

Uno de los grandes sueños de Tania Rincón era representar a México en Miss Universo, por ello, su triunfo en Michoacán le dio le abrió las puertas a importantes concursos de belleza y entonces participó en Nuestra Belleza México 2006 en el que fue parte de las 10 finalistas, pero al final Rosa María Ojeda, de Coahuila, se llevó el derecho de representar a México en el importante corcuso a nivel mundial.

En aquella ocasión, la exconductora de “Guerreros 2020” llevó un traje típico en color café con detalles dorados con el que de inmediato acaparó la atención de los jueces y el público, logrando colocarse como una de las participantes favoritas. Además, cautivó con su caminar en traje de baño café y un elegante vestido de gala en color rosa con efecto degradado.

Vergonzoso momento para Tania Rincón

Aunque Tania Rincón se mostró segura sobre la pasarela durante su participación en Nuestra Belleza México, recientemente reveló que no todo fue como esperaba y el traje típico que uso en aquella ocasión la llevó a pasar un bochornoso momento por el que pudo haber quedado fuera de la competencia.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la presentadora estrella de “Hoy” reveló que usó mal el traje típico debido a que el diseñador no había llegado en ese momento, algo que, según Tania Rincón, fue evidente al momento de saludar ante las cámaras y presentarse ya que se notaba incómoda.

“El traje de baño era lo de menos, lo que me preocupaba era el traje típico, porque me sentía como un Rey Mago. Además, el diseñador ya no fue al concurso y yo me puse el penacho o la cosa que iba en la cabeza al revés. Entonces, yo con el penacho todo mal. Yo creo que es de las cosas que me mantiene humilde: ver mi foto con el traje típico”, recordó entre risas.

Traje típico de Tania Rincón en Nuestra Belleza México 2006. Foto: Especial

