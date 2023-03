Tania Rincón revela si hay problemas con la manutención de sus hijos y confiesa que no ha firmado el divorcio

A la lista de separaciones del medio del espectáculo en México, se une la de la conductora Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez, quienes sorprendieron este martes al anunciar que su relación sentimental llegaba a su fin luego de 11 años de matrimonio y dos hijos en común.

Es de señalar, que al igual que la separación Andrea Legarreta y Erik Rubín, el matrimonio de Daniel y Tania, confirmaron ante sus seguidores de redes sociales que su decisión había sido en los mejores términos, además la conductora de Hoy, confesó durante a la prensa que la abordó a las afueras de Televisa San Ángel, que no ha sido nada sencillo llegar a este punto en su vida personal.

“Jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario de mucho amor, una decisión en conjunto y acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la condición de sus hijos al saber que sus padres ya no van a vivir en la misma casa, la presentadora mencionó: “Es que al final Dani y yo somos un equipo y nos va a seguir viendo juntos, no es que los expliquemos que ya no nos van a ver juntos, porque seguimos siendo una familia y nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, las extraescolares, entonces siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo”.

Tania Rincón anuncia su separación. Foto IG @taniarin

Pero no hay divorcio

Entre las declaraciones que llamaron la atención está que Tania Rincón confesó que hasta el momento no ha firmado el acta de divorcio con Daniel. “Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto”.

La también presentadora deportiva destacó, que al igual que en el caso de su compañera Andrea Legarreta, en la separación de su matrimonio no hay terceros en discordia, y destacó que en este momento del rompimiento no hay problema con Daniel por la manutención de sus hijos debido a que se separaron en los mejores términos.

Tania Rincón es una de las favoritas del público. Foto IG @taniarin

“La verdad es que todo ha sido tan amigable, tan amoroso, como lo decía en la mañana, no hay gritos, no hay sombrerazos, todo ha sido con mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman estas decisiones”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO

Tania Rincón anuncia su separación con Daniel Pérez: “Seguiremos formando una hermosa familia”