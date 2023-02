Alfredo Adame asegura que no se arrepiente de haber matado a un joven: "Eran 6 contra nosotros"

Si de personajes polémicos hablamos, no podemos dejar fuera de la lista a Alfredo Adame quien cada vez que puede está involucrado en una pelea callejera, o hace fuertes declaraciones en contra de sus compañeros del gremio o saca a relucir cosas de su pasado, tal y como lo hizo hace algunos días cuando compartió haber matado a un hombre cuando era tan solo un adolescente.

Aunado a estas fuertes declaraciones, el polémico conductor y actor mexicano en una reciente entrevista además de detallar cómo es que acabó con la vida de un joven de 21 años de edad, también aseguró que no se arrepiente de lo que hizo.

Fue en entrevista que el conductor dio para un famoso medio de comunicación en la que Alfredo Adame relató brevemente cómo es que terminó matando un joven de 21 años de edad cuando el conductor apenas tenía entre 15 y 16 años.

El ex esposo de Mary Paz Banquells confesó que todo ocurrió cuando él y otros amigos fueron a una fiesta en una colonia de “mucho dinero” y tanto el conductor como sus acompañantes eran bien parecidos, por lo que éste terminó bailando con una joven quien a su vez tenía novio.

Sin embargo, a la chica no le importó ir acompañada pues cayó ante los encantos de un Alfredo Adame adolescente que la conquistó con sus pasos de baile y galanura, por lo que esto hizo enojar al novio de la chica en cuestión y terminaron a los golpes.

“Se deja venir el cuate y me tira una patada, era un cuate flaco, me tira una patada, no me hizo nada, era más alto que yo. Le tiro el trancazo y en vez de pegarle en el mentón, le pego en la traquea”, recordó Alfredo Adame