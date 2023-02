Alfredo Adame confiesa que mató a un hombre al igual que Pablo Lyle: “Mis papás me escondieron”

Durante las últimas horas el nombre de Alfredo Adame ha encabezado las listas de tendencias de distintas plataformas digitales debido a que el actor confesó en un programa en vivo que, tal como lo hizo Pablo Lyle, él también mató a un hombre de forma accidental en una pelea, por lo que en esta nota te contamos a detalle todo lo que dijo el polémico actor y conductor.

Esta fuerte revelación de Alfredo Adame fue vertida por el excolaborador de “Hoy” en la última emisión de “Todo para la Mujer” de Maxine Woodside, espacio en el que el tema de conversación del día fue el caso de Pablo Lyle, quien ya recibió sentencia tras haber cometido el delito de homicidio involuntario contra un hombre de 63 años tras un conflicto vial en Miami y debido a ello el también DJ aprovechó para contar que cuando era menor de edad vivió algo similar a lo de su colega, pero en su caso no hubo consecuencias pues sus padres lo escondieron, lo cual, resultó más que escandaloso.

“Estaba yo, salgo y el cuate se me deja venir muy macho y me dice ‘quien sabe qué, que no sé qué’ e hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí (en el cuello), el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice ‘vámonos’ y nos subimos al coche, pasa domingo, lunes y el martes me dice, ‘¿qué crees? Se murió el de la bronca’, era hijo de un abogado medio mafioso y ya hablé con mi papá y todo el rollo y me mandaron, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año, regresé y nunca pasó nada”, fueron las palabras de Alfredo Adame, quien señaló que tenía 17 años cuando ocurrieron estos hechos.

Como era de esperarse, las palabras de Alfredo Adame tuvieron una gran repercusión en redes sociales, donde se generaron todo tipo de opiniones, incluso hubo algunos usuarios que etiquetaron a distintas instituciones de seguridad para que tomen cartas en el asunto pues el actor habría hecho una confesión de un crimen, además, el actor recibió cientos de críticas por su polémica personalidad ya que se asegura que “solo quiere protagonismo”, además, el actor aprovechó para presumir sus credenciales que lo acreditan como “cinta negra”.

Alfredo Adame ha protagonizado distintas peleas callejeras en los últimos meses. Foto: Especial

Para finalizar, Alfredo Adame emitió su opinión en torno al caso de Pablo Lyle y aseguró que el actor fue juzgado injustamente pues tal como a él le sucedió, la muerte de sus oponentes se derivó de un accidente:

“Lo que le pasó a Pablo Lyle fue un accidente, pero es que tiene mecha corta como yo, el cuate le dice ‘te voy a matar’, se baja Pablo Lyle y le dice ‘¿cómo que me vas a matar?’ es lo mismo que me pasó el jueves pasado, pero Pablo Lyle lo empuja, el cuate se cae y se desnuca, eso fue lo que pasó, son infortunios, son desgracias”, finalizó su comentario Alfredo Adame, quien ha protagonizado múltiples peleas callejeras en los últimos meses.

