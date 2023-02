Alfredo Adame reacciona al divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín con polémica declaración

Alfredo Adame fue abordado sobre el divorcio recièn anunciado del matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubìn; pues durante muchos años fue compañero de la conductora en el programa "Hoy", pero esa relación de trabajo acabò en malos tèrminos por diversas polèmicas que enfrentaron.

Durante sus primeras palabra aseguró que así son las cosas con los matrimonios y las separaciones de pareja. De hecho, el propio Adame ha estado en ambas posiciones, por lo que ahora se mantiene completamente soltero, concentrado en sus próximos proyectos.

El actor le deseo buena suerte a Erik Rubín. Crédito: Cuartoscuro

"Ni modo, asì son las cosas. Como pùblico me vale madres. A mì, Andrea Legarreta me vale madres", asegurò el polèmico actor de telenovelas mexicanas, quien desde hace algunas semanas està en el ojo del huracàn por sus continuos pleitos a golpes por las calles de la ciudad.

Sin embargo, asegurò que con Erik Rubìn, la historia es una completamente diferente, pues se trata de "un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre", por lo que las palabras fueron completamente otras en cuanto se le cuestionó por la separaciòn.

De hecho, Alfredo Adame le deseo suerte a Erik para la nueva etapa de su vida, en la que ya n estará más en matrimonio, mientras que reiteró, sobre Andrea Legarreta, que "no le interesa en lo más mínimo". Una seña de que la relación, sin duda, sigue completamente rota.

La pareja anunció su separación en Instagram. Crédito: Cuartoscuro

Los problemas de Andrea Legarreta y Alfredo Adame

Durante diversas entrevistas, Alfredo Adame ha revelado que fue por un supuesto "capricho" de Andrea Legarreta que salió del Programa "Hoy"; esta relación es ríspida desde el día en que hicieron un sketch en conjunto, y queriendo causar gracia, el conductor se salió del guión y le dijo "Quítate perra" a Legarreta.

Un año después, en el 2000, Andrea salió del programa para seguir con las telenovelas, donde se había vuelto tan querida por el público mexicano, pero al volver al matutino, en el año 2003, Alfredo Adame ya había salido, por lo que no volvieron a compartir pantalla por una larga temporada.

Fue hasta los festejos por los 20 años del programa que se reencontraron en una mesa de experiencias, donde compartieron sus mejores vivencias en aquella época. Alfredo Adame estuvo en el programa desde 1998 y hasta el año 2002. Durante el segmento no hubo gran polémica, aunque la incomodidad se podía percibir.

Alfredo Adame no ha tenido buena relación con la conductora desde que salió de "Hoy". Crédito: Cuartoscuro

El divorcio de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín lanzaron un comunicado en el Instagram oficial de ambos; la misiva informaba al público y sus fanáticos que se divorciarán, luego de varios años de matrimonio y de haber formado una familia, pues son madre y padre de Nina y Mía Rubín, quienes también siguieron el camino de la actuación y el entretenimiento.

"No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja", fueron las palabras que utilizaron para dar a conocer que la relación terminará bien entre ambos, y que no se trató de una infidelidad, como se ha rumorado recientemente.

"Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz", finalizaron.

