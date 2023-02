Andrea Legarreta y Erik Rubín se divorcian y esta es su historia de amor que parecía de cuento de hadas

Erik Rubín y Andrea Legarreta eran considerados una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo y su historia de amor parecía sacada de la ficción, pero todo llegó a su fin luego de 22 años de matrimonio y así lo dieron a conocer con un emotivo mensaje a través de redes sociales acompañado de un video en el que caminan juntos abrazados.

La conductora del programa matutino “Hoy” y el cantante dieron a conocer su separación de manera oficial este 22 de febrero; sin embargo, indicaron que fue la decisión habría sido tomada desde hace más de cinco meses: “Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se separan tras 22 años de matrimonio. Foto: IG @andrealegarreta

Las muestras de afecto por parte de sus fans no se hicieron esperar y artistas como Galilea Montijo, Maribel Guardia, Tania Rincón, Lambda García, Anette Michel, Marlene Favela, María Fernanda Quiroz, Shania Berman y Laura Flores les hicieron saber su total apoyo; además, reconocieron la madurez con la que decidieron seguir adelante con una buena relación por sus hijas, Mía y Nina Rubín.

“Nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia”, se lee en el mensaje.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se conocieron en una discoteca en Acapulco. Foto: IG @andrealegarreta

Historia de amor

Legarreta y el exintegrante de Timbiriche coincidieron por primera vez en la telenovela “Alcanzando una estrella 2” lanzada en 1991 y en la que ambos compartían créditos con Sasha Sokol, Ricky Martin, Pedro Fernández, Biby Gaytán y Angélica Rivera, aunque no esperaban que su historia de amor comenzaría años más tarde.

En 2018 la conductora reveló que fue en un famoso club nocturno de Acapulco donde surgió el flechazo entre ellos: “Llegamos a una discoteca mis amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, que es el dueño del Baby y uno de los mejores amigos de Erik. Entonces me grita: ‘Negra, ven. Siéntate aquí, ¿cómo ves que dice que vas a ser la madre de sus hijos?’”.

La pareja coincidió por primera vez en la telenovela “Alcanzando una estrella 2”. Foto: IG @andrealegarreta

Tras aquel encuentro comenzaron una relación que sólo duró tres meses y fue durante la celebración por las 100 representaciones de la puesta en escena “Rent” que el cantante aprovechó para pedirle matrimonio, pues Andrea Legarreta acudió en aquel momento como invitada.

“'Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo' (…) Era claro, todos de acuerdo, todos sabían que iba a pasar ese momento. Me dio el anillo y yo me acuerdo, lloraba y lloraba”, recordó la también actriz y fue el 1 de abril de 2000 que se dieron el sí en una lujosa ceremonia en el puerto de Acapulco, donde comenzó todo.

