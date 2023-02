Andrea Legarreta: estas fueron todas sus parejas antes de casarse por casi 23 años con Erik Rubín

El pasado miércoles 22 de febrero, los famosos Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación de manera indefinida luego de 23 años de matrimonio y tener dos hijas en común: Mía y Nina quienes saben de esta situación desde hace meses atrás; ahora los famosos tomaron la decisión de tomar sus propios caminos para seguir creciendo, sin embargo, de acuerdo con lo escrito a través de Instagram, no descartan la idea de que se puedan arrepentir de esta difícil decisión.

De Andrea Legarreta poco sabemos sobre sus relaciones pasadas ya que ella alguna vez comentó que había tenido un novio de nombre Eduardo, sin embargo, nunca quiso dar más detalles sobre el apellido del sujeto en cuestión, pero manifestó que con él vivió una larga relación amorosa de siete años y que incluso pensaban en casarse, pero no se dio nada al final, la relación tuvo que acabar, ya que el famoso Eduardo quería que Andrea abandonara su carrera en el medio artístico, y claro, como era de esperarse, Andrea se negó a alejarse de su carrera en el medio, así que sólo desperdicio siete años de su vida.

Sus ex parejas

Otro de sus galanes fue Andrés Bonfiglio, quien figura dentro de la lista de sus exnovios, ella lo conoció cuando ambos formaban parte de la agrupación “Fresas con Crema”, y con él sostuvo un noviazgo que duró aproximadamente un año.

Pero ahí no acaba la cosa, muchos fanáticos la han relacionado con el sol de México, Luis Miguel, y aunque si bien es cierto que este guapo cantante no forma parte de sus ex novios, Luis Miguel sí fue parte de su lista de admiradores, y hubo un día en qué coincidieron.

Andrea y Andrés mantuvieron una relación. FOTO IG: portadas

Tuvo muchos pretendientes

Andrea Legarreta y Luis Miguel tuvieron un romántico encuentro ya que el cantante la invitó a cenar, pero Andrea lo rechazó, ¡sí! Así como lo lees, Andrea Legarreta se dio el lujo de rechazar una cena con Luis Miguel, lo que seguramente muchas otras hubiera anhelado toda su vida.

La lista de exnovios de Andrea Legarreta es muy corta, su vida amorosa se volvió estable al llegar a su vida el famoso exintegrante de Timbiriche, Erik Rubín, por lo que no hubo muchos escándalos amorosos y rupturas emocionales para la guapa conductora por la culpa del amor.

Legarreta rechazó a Luis Miguel. FOTO: Especial

