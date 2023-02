Vin Diesel publica el póster oficial de "Fast X" y anuncia fecha del tráiler, hija de Paul Walker le responde de forma épica

Cuando se presentó en la pantalla grande la película "Fast & Furious" (Rápido y Furioso), en el lejano 2001, los aficionados al automovilismo y a los automóviles en particular quedaron impactados y prácticamente vueltos locos. Con forme fue pasando el tiempo, la cinta se convirtió en toda una saga que al parecer llegará a su fin en mayo de este 2023. El encargado de presentar el póster oficial de "Fast X" fue nada más ni nada menos que Vin Diesel (Dominic Toretto) a través de sus redes sociales, donde además anunció la fecha del primer tráiler de la cinta.

"Ya casi llegamos. No podemos esperar para compartir una muestra de lo que viene. El tráiler de 'Fast X' se estrena en todo el mundo el 10 de febrero a las 8 a.m (hora del Pacífico", informó. Aunque en su cuenta de Instagram mencionó que habrá un evento para los fanáticos "Fast X Trailer Takeover" un día antes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Como era de esperarse, sus seguidores que son más de 87.7 millones pudieron ver el anuncio y lo celebraron con gozo. La publicación tiene más de 2 millones 300 mil "likes" y cientos de comentarios de todo tipo. Destacaron mucho aquellos cargados de nostalgia, pues le pidieron que las carreras vuelvan a las calles, ya que parece que después de "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" la saga perdió gran parte de sus cimientos.

Vin Diesel publicó el póster oficial de "Fast X" (Foto: IG @vindiesel)

La hija de Paul Walker le responde a Vin Diesel

Meadow Rain Walker, hija del actor fallecido Paul Walker (Brian O'Conner), no se perdió la publicación del "tío" Vin Diesel y no dudó en lanzar un comentario que le encantó a los usuarios de Instagram. Además de los automóviles, en las películas de "Fast & Furious" hubo otras cosas que marcaron la saga, como los personajes y algunas frases. Algunas de ellas son: "Lo más importante en la vida siempre será la familia" o "Siempre hay lugar para la familia". En este caso, la joven de 24 años la retomó.

"Te quiero. Mi familia por siempre y para siempre", escribió la modelo de 24 años. Su respuesta llenó de alegría a los fans, pues de inmediato le recordaron que su padre fue un gran histrión y que lo extrañan mucho. El también biólogo marino falleció el 30 de noviembre del 2013 en California, Estados Unidos, tras sufrir un accidente vial.

Jason Momoa se integra a "Fast X"

Aunque según parece Dwayne Johnson "The Rock" no aparecerá en la película final de la saga, ésta no estará desprotegida de músculos, pues se integró Jason Momoa (Aquaman). Esto ya se sabía gracias a las fotografías y videos que ha compartido Vin Diesel dentro de su cuenta de Instagram. Con esto se da un pequeño vistazo de lo emocionante que estarán las escenas de acción fuera de los coches.

Jason Momoa y Vin Diesel después de filmar una "intensa escena de acción" (Foto: IG @vindiesel)

