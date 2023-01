FOTOS | Karely Ruiz eleva la temperatura con vestido estilo africano y transparencias

Desde algún lugar del mundo, Karely Ruiz decidió hacerse unas fotografías y aunque esto no es sorprendente, debido a que justo a eso se dedica, cada vez sorprende más y más a su público fiel. En esta ocasión se enfundó en un vestido estilo africano, de colores sobrios con el detalle de estar conformado con transparencias. Ella lo supo y así decidió tomar un paseo no sin antes documentarlo.

El atuendo destaca por tener una prominente abertura a la altura del abdomen, que permite mantenerla fresca y claro, poder presumir su perforación en el ombligo y algunos tatuajes. Eso sí, sin ningún tipo de peinado, se acomodó su cabello para que se desbordara sobre sus hombros, pues es parte de su nueva imagen. El maquillaje lo manejó de manera discreta, como siempre, mientras que sus labios carnosos los cubrió de color carmín.

Karely Ruiz sorprendió con su look y outfit (Foto: IG @karelyruiz)

Aunque no se notó, lo más seguro es que Karely Ruiz haya despertado pasiones y roto corazones a su paso, pues además de verse magnífica, asomó más de la cuenta ya que decidió no utilizar lencería. "Necesito a alguien como tú", escribió en la publicación. De inmediato le llegaron varios comentarios de sus seguidores, quienes quedaron con el ojo cuadrado.

"Quedé loco con ese cambio de look", "Me levante y mire una Diosa", "La más hermosa", "Te miré con el Escorpión, eres una diosa porque dices las cosas sin pelos en la lengua", "Me gusta tu look, cara, cuerpo, personalidad, forma de tratar a tu familia, fans", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar, además de los casi 65 mil likes en menos de una hora y contando.

Karely Ruiz adora las transparencias (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz arrasa con su nuevo look

Cuando Karely Ruiz llegó a Madrid, España, para pasar unos días de descanso y replantear su vida, tenía el cabello de color rojizo. Este tono, aseguró, la ha vuelto loca aunque poco le duró el gusto ya que decidió oscurecerlo casi un mes después. Uno de los propósitos de la modelo de OnlyFans es llevar una vida más tranquila y comenzar a hacer cosas de mayor relevancia, pues ha llegado a varias conclusiones desde que comenzó a adquirir fama y amasar su fortuna.

Karely Ruiz estudiará inglés y piano (Foto: IG @karelyruiz)

Al parecer el primer cambio que hizo fue en su imagen, para hacer un parteaguas de lo que tiene planeado para este 2023. Entre muchos de sus propósitos fue el retomar sus estudios, en este caso será el idioma inglés el que buscará dominar además del piano, instrumento musical que le gusta. Adiós a algunos tatuajes y bajarle a la fiesta también serán otros de los cambios que tiene entre manos. ¿Será que lo cumpla?

Karely Ruiz buscará más estabilidad emocional y física en este 2023 (Foto: IG @karelyruiz)

