FOTOS | Yanet García derrite Instagram en lencería morada desde el ventanal

Yanet García supo desde un principio que dedicaría su vida entera al acondicionamiento físico y como aval queda su faceta como la "Chica del Clima", misma que la tenía en la cima de popularidad dentro de la televisión mexicana, además de ser actriz de teatro. Pese a que se encontraba en un punto en el que muchas mujeres desearían estar, ella le dio la espalda a todo y se mudó a Estados Unidos para convertirse en una personal trainer.

Además de ser una exitosa gurú del mundo fitness, la originaria de Nuevo León ha sabido sacarle provecho a su cincelada figura tras sacar una cuenta dentro de la plataforma OnlyFans, donde es considerada una de las reinas. Eso sí, ella siempre ha defendido que respeta a aquellas personas que se despojan de sus prendas y se presentan como Dios las trajo al mundo, caso contrario al de ella que sólo modela ropa interior sexy.

En este sentido Yanet García le dio una probadita a sus seguidores de Instagram de lo que va a presentar en la mencionada página exclusiva. Un conjunto de lencería de color morado y unas zapatillas con peluche gris fue el outfit que compartió en sus historias. "You know where to find me... (Sabes donde encontrarme... OF)", escribió la regiomontana.

Yanet García es conocida como "La Chica del Clima" (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Yanet García presume el resultado de sus entrenamientos

La joven presumió que la sesión fotográfica la hizo desde Nueva York, Estados Unidos, y reconoció que el esfuerzo que ha dedicado en el gimnasio y dieta han valido la pena. Esto es verdad, pues sus fans no tardaron en manifestarse y hacerle saber que está en lo cierto, pues los resultados saltan a la vista de inmediato y más con las sensuales prendas que modeló.

"Hola Nueva York. El trabajo duro vale la pena @yanetgarciahealthcoach", escribió Yanet García quien ignoró por completo la cámara y se dedicó a observar el panorama desde el ventanal del lugar donde se encontraba. A pesar del clima gélido esto pareció no importarle, hecho que le agradecieron de inmediato en los comentarios.

"La vecina perfecta", "Eres para siempre una de las mujeres más hermosas de todo el universo, reina", "Con tu figura opacas cualquier paisaje eres impresionantemente hermosa y bellísima", "Todo un monumento a la belleza!!", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Yanet García es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @iamyanetgarcia)

