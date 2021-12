Vin Diesel dedica emotivas palabras a Paul Walker a 8 años de su muerte: “Te extraño sin cesar”

Este 30 de noviembre se cumplieron ocho años de la muerte del actor Paul Walker, por ello Vin Diesel le dedicó emotivas palabras y recordó un importante momento juntos mientras filmaban la cuarta entrega de “Rápidos y Furiosos”.

El actor compartió con sus más de 76 millones de seguidores en Instagram una fotografía de la boda de Meadow Walker, hija del fallecido actor, en la que acompañó a la joven modelo al altar, tal y como ella se lo pidió cuando se casó con Louis Thornton-Allen en octubre pasado.

Te puede interesar: Esta es la imagen de la hija de Paul Walker que llenó de preocupación a sus fans

Vin Diesel recordó uno de los consejos que le dió quien fuera su gran amigo tanto en la ficción como en la realidad: “Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste. Dijiste que ‘muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entre allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida”.

Hija de Paul Walker, Meadow, en su boda. Foto: Instagram @vindiesel

En el mismo mensaje el actor reveló la tierna petición de Meadow a su hija el día de su boda: “El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo que la preciosa Meadow pidió para ser su dama de honor”.

“Te extraño. Mis hijos siempre me dicen que ‘el tío Paul está contigo, papá, siempre’. Yo sé en mi corazón que tienen razón. Te extraño, Pablo”, fue así como concluyó su emotivo mensaje con el que le rindió un homenaje a ocho años de su muerte.

Meadow Walker también compartió una foto de su infancia junto a su padre acompañada de un tierno mensaje: “Te amo y te extraño sin cesar. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor. Y a ti, mi mejor amigo”.

Muerte de Paul Walker

Paul Walker, una de las grandes estrellas de Hollywood, murió a los 40 años el 30 de noviembre del 2013 cuando aún se filmaba la séptima entrega de la cinta “Rápidos y Furiosos”.

El actor se dirigía a un evento de caridad de su fundación a bordo de un Porsche Carrera GT en color rojo, propiedad de su amigo Roger Rodas, en compañía de otra persona.

Te puede interesar: Meadow Walker, hija de Paul Walker, se casó y Vin Diesel fue quien la llevó hasta el altar; así fue el HERMOSO momento

Autoridades informaron que el actor circulaba por Santa Clarita, California, a exceso de velocidad (a unos 160 km/h) cuando perdió el control y se estrelló, el vehículo explotó y Walker murió calcinado.

SIGUE LEYENDO:

Revelan la ÚLTIMA FOTO con vida de Paul Walker; fue tomada el mismo día de su MUERTE

Vin Diesel se consagró como actor de acción y ciencia ficción gracias a esta película que puedes ver en HBO Max

Vin Diesel da una pista de la nueva película en el Gran Premio de Italia | VIDEO