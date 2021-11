Vin Diesel se consagró como actor de acción y ciencia ficción gracias a esta película que puedes ver en HBO Max

A pesar de que la carrera de Vin Diesel comenzó gracias al cortometraje "Multi-Facial" (1994), el cual escribió, dirigió y protagonizó, el actor ha destacado por sus papeles en filmes de acción y ciencia ficción, algo que se debe principalmente a su físico. Sin embargo, desde el año 2000 ha buscado consolidar la saga de un personaje, y no es Toreto de "Rápido y Furioso", al que le ha puesto esfuerzo, dinero, sangre y hasta parte de su imaginación, el cual podrás ver en HBO Max.

En 2004 se estrenó en cines La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick), bajo la dirección y con el guión de David Twohy, quien también participó en el año 2000 con los mismos roles en la primera entrega Criaturas de la noche (Pitch Black). La película además de contar con Vin Diesel como protagonista al interpretar a Richard B. Riddick, también contó con las actuaciones de Colm Feore, Judi Dench, Karl Urban, Thandie Newton, Alexa Davalos y Keith David.

La película no obtuvo la respuesta que se esperaba, ya que a pesar de ser la secuela de una película que había salido cuatro años antes y que causó cierto impacto entre los espectadores, la fórmula no se logró crear de la misma forma, ya que Criaturas de la noche (Pitch Black) se concentró principalmente en el suspenso, terror y ciencia ficción, La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick) se enfocó principalmente en la acción y en una lucha intergaláctica interesante, pero complicada.

¿De qué trata?

Es la historia del universo futuro donde los Necróferos (Necromongers en inglés), una raza de conquistadores no-muertos, viaja a través del espacio en busca del Subuniverso. Su líder, Lord Marshall (Colm Feore), comanda sus tropas subyugando mundos y esclavizando a sus habitantes para convertirlos en nuevos necróferos; aquellos que se oponen son masacrados.

Riddick (Vin Diesel), quien después de cinco años aún es un fugitivo de la justicia y precio a su cabeza, huye de los cazarrecompensas. Sin embargo, decide averiguar quién ofrece dinero por atraparlo.

Al llegar al planeta Helion Primero, se encuentra que un viejo amigo sería el responsable de que los mercenarios estén detrás de él, esto porque los Necróferos están a punto de atacar y cree que Riddick es el único que los puede salvar.

Cuando decide enfrentarse a los Necróferos, uno de los sacerdotes le confiesa que Lord Marshall está detrás de Riddick, debido a que existe una profecía y que de cumplirse todo en lo que creen llegaría a un fin.

La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick) lamentablemente no tuvo la respuesta que se esperaba, esto a pesar de que contó con una excelente campaña de marketing y publicidad, porque incluso la historia fue llevada a las consolas de videojuegos y se estrenó durante el verano.

El costo de producción fue de 105 millones de dólares, pero únicamente recaudó 115.8 millones de dólares durante el tiempo que se exhibió en cines, por lo que se consideró un fracaso comercial.

Por su parte los sitios especializados en cine como Rotten Tomatoes le otorgaron una calificación de 29 por ciento, mientras que los de Metacritic le dieron una puntuación de 38.

Mientras que los críticos de cine expusieron que La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick) tenía una historia amplia y ligeramente complicada, pero también la compararon con la primera entrega y destacaron que "se cambió el suspenso y terror, por la acción". Por otro lado, afirmaron que las secuencias de acción y aventura eran sumamente entretenidas, aunque habrían preferido una mayor introducción para todo el universo que se quiso abarcar.

A pesar de que en taquilla no tuvo la recepción esperada y los críticos no fueron nada benevolentes, con el paso del tiempo La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick) se ha consagrado como una película de acción emocionante, en la que se explora un gran universo, comparado con Star Wars y hasta con El señor de los anillos, que ha dado hasta el momento una trilogía y que Vin Diesel confirmó que se estaría trabajando en el guión de una cuarta película con el personaje.

Si te gustan las películas de Vin Diesel, definitivamente tienes que ver La batalla de Riddick (The Chronicles of Riddick), la cual está disponible en tu cuenta de HBO Max.

