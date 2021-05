Vin Diesel pasó de cadenero a estrella de Hollywood con éste cortometraje que impresionó a Steven Spielberg

Actualmente, el nombre Vin Diesel es reconocido a nivel mundial, incluso se estima que el actor tiene una fortuna de más de 250 millones de dólares, sin embargo, en la década de 1990 llegó a estar tan desesperado que pensó en dejar la actuación y en su último intento por alcanzar el reconocimiento hizo un cortometraje, que un par de años más tarde lo ayudaría a conseguir la fama.

Con 53 años de edad, Vin Diesel, cuyo verdadero nombres es Mark Sinclair Vincent, es considerado uno de los actores de acción más reconocidos del momento, algo que consiguió gracias a la saga Rápido y Furioso, en donde ha interpretado el papel de Dominic Toreto en nueve ocasiones.

Desde temprana edad, Diesel fue apoyado por su padre adoptivo para participar en producciones teatrales y aunque más tarde decidió estudiar Escritura Creativa en el Hunter College, decidió abandonar su carrera, pues quería tratar en el mundo del cine.

Pero mientras conseguía algún papel tuvo que trabajar de todo un poco, incluso estuvo como portero de antros, debido a que siempre ha sido alguien con una buena musculatura, lo que le facilitaba el trabajo para sacar a los borrachos.

A pesar de que en 1990 tuvo una pequeña participación en la película Awakenings (Despertares), protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, esto no fue suficiente para obtener reconocimiento, por lo que pasó más de cuatro años sin nada entre manos.

El cortometraje que cambió todo

En esos cuatro años en los que estuvo buscando en distintos lugares una oportunidad para actuar, Vin Diesel invirtió su tiempo en escribir el guión, producir, dirigir y protagonizar un cortometraje semibriográfico llamado "Multi-Facial" (1994), el que resultó ser tan bueno que fue seleccionado en el Festival De Cannes.

Su trabajo en el cortometraje impresionó a la mayoría del público que lo vio durante el festival, sin embargo, hubo una persona en particular que quedó maravillada con el trabajo de Diesel: el director Steven Spielberg.

Para finales de 1996, Vin Diesel seguía esperando la llamada que cambiaría su vida, la cual llegó ese mismo año, cuando recibió la invitación de Spielberg para participar con un rol importante dentro de su próxima película que llevaba por título Saving Private Ryan (Rescatando al Soldado Ryan).

La producción de la película inició en 1997 y concluyó un par de meses después, mientras el filme estaban en postproducción, Diesel aprovechó para lanzar un largometraje para el que él escribió el guión y produjo: "Strays" (1997), el cual fue seleccionado para competir en el Festival independiente de Sundance.

El éxito esperado

En 1998 se estrenó Saving Private Ryan, película que resultó ser todo un éxito entre el público, pero también para la academia, pues obtuvo 11 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganó cinco, incluyendo el de Mejor Director y aunque estaba nominada a Mejor Película, el galardón se lo llevó de manera polémica "Shakespeare in Love".

El director Steven Spielberg escribió un papel específicamente para Vin Diesel para su película Saving Private Ryan. Foto: Especial

El éxito de la película de Spielberg se vio reflejado en los actores que la protagonizaron, pues entre ellos estaba Vin Diesel, quien tuvo el papel de Adrian Caparzo, el cual fue escrito especialmente para él y su actuación fue tan convincente que empezó a recibir llamadas para participar en diferentes producciones.

Sin embargo, el papel que lo llevaría a obtener esa fortuna de más de 250 millones de dólares fue The Fast and the Furious (Rápido y Furioso), cuya novena entrega se habría estrenado en el verano del 2020, pero por la pandemia se programó para junio de este 2021.

