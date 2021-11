HBO Max tiene en su catálogo la mejor película de suspenso que te hará cuestionar tu realidad

Las películas con tintes psicológicos y de suspenso son unas de las más atractivas para el público en general, porque muchas veces hacen que los espectadores se cuestionen sobre su realidad, tal y como sucedió con Identidad (Identity), filme de 2003 que fue dirigido por James Mangold (Logan) y que puedes ver en HBO Max.

Identidad (Identity) cuenta con el guión James Mangold y Michael Cooney, éste último fue quien creó la idea original para la película. Para el filme se contó con un electo impresionante, en el que destacaron los nombres de John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Alfred Molina, Clea DuVall, Rebecca De Mornay, John Hawkes, John C. McGinley y Jake Busey.

El filme contó con un prepuesto de producción de 28 millones de dólares y recaudó más de 90.3 millones de dólares durante su periodo de exhibición en taquilla. Aunque en un principio recibió opiniones mixtas, con el tiempo la película se ha convertido de culto por su historia y el problema que aborda.

¿De qué trata?

La noche en que el convicto Malcolm Rivers está a punto de ser ejecutado por una serie de asesinatos que cometió tiempo atrás, se desata una atípica y feroz tormenta, que terminará afectando la vida de 10 extraños en un remoto hotel de Nevada.

Entre los extraños que quedan varados en el hotel se encuentra Ed Dakota (John Cusack), un expolicía, quien después de unos problemas personales tuvo que dejar el departamento de policía y desde entonces se dedica a ser un conductor de limosina.

Mientras esperan a que pase la tormenta, Ed conocerá al resto de las personas y descubrirá que algunos tienen secretos que podrían perjudicar la estancia en el hotel, pero que al mismo los conecta entre unos y otros.

Sin embargo, mientras Ed intenta buscar la forma para atravesar los caminos inundados, uno de los huéspedes es asesinado de una manera brutal, lo que lo llevará a investigar quién podría ser el homicida, aunque también sospecha de él mismo, porque tiene problemas de memoria.

El encanto de la película Identidad (Identity) radica en que constantemente tiene giros inesperados que llevarán al espectador a preguntarse quién podrá ser el asesino, como en aquellos libros detectivescos en los que a lo largo de la historia van dejando pistas para dar con el culpable. Sin embargo, James Mangold se encargó de que la trama fuera imposible de descubrir sino hasta el desenlace.

Al momento de su estreno, los críticos de cine dieron calificaciones mixtas a la película, lo que generó que no consiguiera las ganancias esperadas. Con el paso del tiempo, tanto espectadores como especialistas cinematográficos han reconocido que el filme cuenta con todos los elementos necesarios para ser considero de culto.

Mientras que sitios especializados como Rotten Tomattoes le brindaron una calificación de 62 por ciento, por otro lado los usuarios de Metacritic le dieron una puntuación de 64 por ciento.

Lo intrigante de la historia no es para menos, ya que Michael Cooney comentó que se basó en la novela policiaca de 1939 de la escritora Agatha Christie, que lleva por título "Y no quedó ninguno" (And Then There Were None), libro que también se ha adaptado recientemente para una serie de televisión.

Por estos interesantes motivos es que consideramos que Identidad (Identity) es una de las mejores opciones del género de suspenso que podrás encontrar en tu cuenta de HBO Max, pero no te tardes en decidir si la vez o no, porque la película sólo estará un par de semanas más dentro del catálogo.

Sigue leyendo

Frankelda es el mejor estreno de HBO Max por estás 5 razones

HBO Max: Denzel Washington protagoniza esta película que le hizo ganar un Oscar y que necesitas ver

HBO Max: Nicole Kidman se tuvo que "destruir" el rostro para protagonizar esta impactante película