VIDEO | Entre lágrimas, Ana María Alvarado anuncia que Maxine Woodside la despidió: “Es el peor día de mi vida”

Desde su automóvil y visiblemente afligida, la periodista Ana María Alvarado le informó a sus seguidores que Maxine Woodside tomó la decisión de despedirla del programa "Todo para la mujer" donde trabajó durante 32 años de manera ininterrumpida y de forma incansable. En este caso, mencionó que se dio cuenta de que "ya no la querían" y con ello se esfumó su proyecto de vida.

"Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver. En los cortes comerciales se voltea definitivamente para hablar tan solo con Shanik, pues uno se da cuenta y es obvio 'ya no me quieren aquí'. Entonces pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme...", mencionó la comunicadora.

De igual forma señaló que no se trata de dinero, sino por lo que ha trabajado y construido con cariño y con amor durante tanto tiempo. No obstante, no pudo evitar romper en llanto al señalar que pensaba que estaba dando su mejor esfuerzo y que no merecía un final de esa manera. Desde el principio de su grabación aseguró que este lunes 31 de enero del 2023 es un día difícil para ella que marcará un antes y un después en su vida.

Ana María Alvarado defendió su labor como trabajadora de la información, pues explicó que difícilmente faltó a sus labores, salvo cuando tenía vacaciones o padeció alguna enfermedad. "La verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos. Siempre lo cumplí al 100 por ciento", mencionó tras asegurar que está satisfecha con su desempeño.

Ana María Alvarado rechazó oportunidades por el programa

En los últimos meses del 2022, Ana María Alvarado había comunicado que habrían cambios dentro del programa, los cuales se esperaban en noviembre, pero terminaron aplicándose en diciembre. Para ella, mencionó, fue un mes difícil porque las condiciones de trabajo cambiaron de manera radical, pues de hacer 5 programas a la semana, sólo llegó a hacer 1.

De igual forma, explicó que a lo largo de los años que trabajó a lado de Maxine Woodside se le presentaron muchas oportunidades "pero yo no quise aceptarlas porque amaba el radio, amo el radio y amaba mi trabajo, que lo sigo amando", señaló tras mencionar que respeta y valora sus demás trabajo. No obstante, hizo hincapié en que se quedó sin un trabajo fundamental en su proyecto de vida.

Ana María Alvarado depositó todas sus energía en el programa como proyecto de vida (Foto: IG @anamaalvarado)

¿Ana María Alvarado piensa interponer una demanda?

Con toda la tranquilidad del mundo, Ana María Alvarado recordó las palabras de Maxine Woodside sobre el trabajo, donde "todo lo que pasa no es personal". Bajo esta filosofía, aseguró que no entablará ninguna demanda y que por el contrario, estará a la espera de sentarse a platicar con quien tenga que hacerlo para llegar a una conciliación para que reciba lo que es justo por derecho.

"Cuando te están despidiendo, pues lo único que uno quiere es que te cumplan la parte. Está perfecto y lo entiendo. Los ciclos terminan y otra d las grandes frases que le aprendí a Maxine es 'nada es para siempre' y hoy llegó mi nada es para siempre, que sí es difícil, sí es doloroso, pero uno tiene que avanzar, ir hacia adelante y entender cómo son las cosas", mencionó.

Maxine Woodside y los polémicos tuits previos al despido de Ana María Alvarado

Ana María Alvarado compartió con sus seguidores, como en esta ocasión, que su tiempo al aire sería recortado de 5 a 1 día en "Todo para la mujer", hecho que causó revuelo en las redes sociales al grado de que algunos internautas cuestionaran la decisión de Maxine Woodside, misma que había tomado su compañera. Ella, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que las cosas entre las dos estaban bien y que todo se trataba de un tema de presupuesto.

Aclaración de Maxine Woodside ante los rumores sobre Ana María Alvarado (Foto: TW @maxwoodside)

Ana María Alvarado, apelando a su honestidad, aclaró que ella nunca decidió que se recortara su tiempo al aire. De igual forma, aclaró que los cambios se los dieron a conocer a través de mensajes y sin oportunidad de entrar en negociaciones. De esto, mencionó que tiene pruebas contundentes

SIGUE LEYENDO:

Susana Zabaleta da la cara tras correr a un fan de su concierto y explica las razones por las que lo volvería a hacer

FOTOS | Karely Ruiz eleva la temperatura con vestido estilo africano y transparencias