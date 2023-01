Danna Paola y Kenia Os desmienten rivalidad con esta foto

A pesar de que hace unos meses Kenia Os desmintió que existiera una rivalidad entre ella y Danna Paola, los fans de ambas cantantes continuaban especulando acerca de posibles envidias entre las intérpretes, quienes por fin pusieron fin a estos rumores compartiendo una foto en la que ambas lucen su belleza como todas unas divas.

Fue durante la Fiesta Bresh México 2022 que Danna Paola y Kenia Os fueron retratadas en una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales y comenzó a desatar nuevas especulaciones, esta vez acerca de una posible colaboración entre las exponentes del pop en español.

Sin embargo, esto no fue confirmado por ninguna de las dos cantantes, quienes se limitaron a compartir la fotografía en su cuenta de Instagram, siendo Kenia Os quien dio el primer paso al postear la imagen a lado de Danna Paola en un carrete de fotografías del gran evento.

Por su parte, la intérprete de "Sodio" decidió compartir la fotografía posteada por su colega en sus historias de Instagram, lo cual provocó que sus fans se estremecieran al verla acompañada de la persona con la que tanto tiempo se le relacionó de manera negativa en diversas publicaciones de redes sociales.

Esto a pesar de que en noviembre del año pasado, Kenia Os dijo en exclusiva para "Ventaneando" que ella no tenía enemistad con ningún artista y menos con Danna Paola, a quien admiraba y respetaba al igual que a muchas otras compañeras de la industria musical.

"No cero, con Danna, yo creo que, yo Kenia, yo no tengo ninguna rivalidad con ninguna artista, al contrario, las admiro, las respeto; porque al igual que yo... trabajamos, y es difícil estar en esta posición. Es difícil, es muy complicado. Hacemos muchísimos sacrificios para seguir adelante en nuestros proyectos y no ha surgido una colaboración porque simplemente no lo hemos hablado", señaló en ese momento Kenia Os.