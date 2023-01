FOTOS: Kenia Os sube la temperatura en minifalda y top rasgado

Kenia Os es una de las famosas que conquista las redes sociales con los más atrevidos looks. La cantante e influencer se lució en Instagram y Facebook con una serie de fotos con las que también subió la temperatura, logrando llevarse todas las miradas y recibir millones de "likes" con un atuendo de minifalda y rop rasgado, imponiendo con su estilo moderno y juvenil con el que roba miradas.

Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombre verdadero de la intérprete, es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y hace unas semanas, ante la recaptura de Ovidio Guzmán, la influencer se manifestó en su cuenta de Twitter para advertir a sus fans que se protegieran: "Mi gente de Sinaloa, por favor no salgan de sus casas, resguárdense y manténgase al tanto de las noticias", escribió la intérprete de "Mi salida contigo" y "Flores".

Kenia Os cautiva en sensual look de minifalda

La guapa sinaloense compartió imágenes de un coqueto atuendo con el que conquistó a sus fans derrochando estilo y presumiendo su pequeña cintura. En sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, dejó ver las postales que causaron furor por su look atrevido y arriesgado, un conjunto que por su diseño moderno es ideal para las jóvenes que como ella desean estar siempre en tendencia.

Kenia Os presume cuerpazo. Foto: FB @La Kenini

"be lowkey, be private, be humble, be powerful" ( sé discreto, se privado, se humilde, se poderoso), escribió la cantante para acompañar la serie de instantáneas que paralizaron Instagram, pues recibió 1.2 millones de "me gusta" y más de 7 mil comentarios, entre los que destacan el de Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, quien también causa impacto en las plataformas digitales con los más reveladores atuendos.

Kenia Os es una de las famosas con más seguidores en plataformas como Instagram, en la que al momento cuenta con 14.5 millones de fanáticos, con los que comparte sus atuendos más chic y atrevidos, como la minifalda de red con top rasgado al frente, con el que presumió su curvilínea y trabaja silueta, pues sin duda dejó muy poco a la imaginación y derrochó estilo y sensualidad.

La influencer impone con su estilo. Foto: FB @La Kenini

Kenia, de 23 años, que también se convirtió en empresaria al lanzar su propia línea de maquillaje, es un referente de moda para las jóvenes, y son sus looks atrevidos y arriesgados conquista a sus millones de seguidores, pues presume la mejor forma de llevar los outfits para causar sensación, como lo hizo en este inicio de 2023, cuando elevó la temperatura con un vestido rojo que llevó sin nada debajo.

En marzo del 2022, la influencer y cantante lanzó su primer álbum de estudio titulado "Cambios de luna", y también dio a conocer sus planes de presentarse en febrero de este año en el Auditorio Nacional, con lo que consolidaría su carrera en los escenarios. Fue en el año 2015 cuando abrió su canal de Youtube, con el que ganó mucha popularidad, sumando millones de seguidores. Actualmente es reconocida por ser una de las creadoras de contenido con más suscriptores.

La bella cantante se roba las miradas con sus atuendos mini. Foto: FB @La Kenini

