VIDEO | Danna Paola confiesa que lleva una semana bebiendo y esta es la razón

El pasado 22 de enero, Danna Paola causó controversia entre algunos usuarios conservadores de redes sociales, los cuales se escandalizaron al leer un tuit que la actriz mexicana posteó, el cual establecía que llevaba una semana entera bebiendo, cuestión que algunos interpretaron como una señal de alerta. Sin embargo, en conferencia de prensa, la cantante aclaró si era cierto el mensaje que transmitió.

Así, ante las cámaras de diversos medios de comunicación, Danna Paola señaló que en efecto, ella había estado bebiendo toda una semana, pero que en realidad no lo había hecho de una manera desmedida, pues para ella es natural tomarse una copa de vino o una cerveza cuando está componiendo, sin que esto implique que caiga en una borrachera.

Por ello, al ser cuestionada sobre cómo lidiaba con los excesos, Danna Paola se mostró tajante al destacar que ella no se consideraba un ejemplo para nadie, pues su ejemplo más genuino es ser es ella misma, esto en atención a que lleva toda una vida tratando de cuidar una imagen perfecta, cuando este ideal en realidad no existe.

Sobre esto, la intérprete de "Sodio" añadió que ella disfrutaba de la vida y que no se limitaba, así como nadie debía de limitarse, esto claro está en el contexto de una famosa que por muchos años vivió reprimida por lo que los medios y los periodistas decían de ella, etapa que concluyó con la salida de su último sencillo.

“Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darles gusto a todos (...) Lo que yo disfruto es la vida y no tengo por qué pensar en qué me tienen qué decir. Soy feliz, tengo una pareja, una familia, me la paso muy bien”, expresó feliz Danna Paola.