Danna Paola sintió el sismo de esta madrugada en Morelos, así reaccionó la cantante

Danna Paola preocupó a sus fanáticos después de que expresara que sintió el sismo que se registró la madrugada de este jueves en Morelos. A pesar de que no sonó la Alerta Sísmica, muchos usuarios de redes sociales expresaron que al igual que la cantante y actriz, también lograron percibir un movimiento en algunas partes de la Ciudad de México y lugares aledaños de donde fue el epicentro.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que al rededor de las 3:00 horas de este jueves 19 de enero se registró un sismo magnitud 3.4 localizado a 12 kilómetros al noroeste de Tepoztlán, Morelos. Algunos usuarios en redes sociales señalaron que el movimiento fue percibido en varias entidades aledañas, incluida la Ciudad de México, donde no se activó la Alerta Sísmica, debido a que la intensidad no lo ameritó.

SSN registró un sismo en Tepoztlán, Morelos Foto: Especial

Así sintió Danna Paola el sismo de este jueves

La intérprete de "Mala Fama" y "Oye Pablo" fue una de las personas que logró sentir el sismo. La también actriz tomó su cuenta de Twitter por la madrugada, para compartir una serie de mensajes en los que hizo ver que había percibido un movimiento en la tierra, sin embargo, aún estaba confundida con lo ocurrido, así que preguntó a sus más de 6.8 millones de seguidores si ellos también lograron captar este suceso.

Al las 3:01 horas de la mañana, Danna compartió la expresión "alv", para después hacer un pequeño hilo en la plataforma del "pajarito" y preguntar "Tembló o fui yo?". A pesar de que este es un horario en el que la mayoría de las personas duermen, muchos de sus fanáticos contestaron a su llamado, pues mientras algunos aseguraban que sólo lo había percibido ella, otros comenzaron a hacerle saber que en ese momento se había registrado un sismo en Morelos.

“Creo que fuiste tú, beba! Yo no sentí nada y cero alerta sísmica Tomaste vinito antes de dormir? Jajajaja”, “Amooor es tú Amziedatttt”, “No sé, yo ni sentí nada”, "Micro temblor no? Vrga me despertó y creo que nadie sintió", "Siiii tembló, esto ya parece broma de verdad mucha coincidencia que siempre caiga en 19. Ay no otra vez" y "Soy de Cuernavaca y si se sintió pero fue muy raro", son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

Danna Paola siente sismo Foto: Captura de pantalla

En tanto, al parecer Danna Paola ya se encuentra en México, pues después de que se tomó unas vacaciones en paradisiacas playas de Anguilla, ubicadas en el Caribe oriental, en donde presumió los mejores bikinis; la cantante, de 27 años, retomará su gira "XT4S1S TOUR", con la que recorrerá las ciudades de la República que le faltan, así como otras partes del continente. La también protagonista de "Élite" está con la mejor actitud para seguir con sus actividades musicales, por lo que sus fanáticos están muy emocionados.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Danna Paola luce sexys tatuajes con playera arremangada