FOTOS: Danna Paola se luce con sensacional bikini rosa perfecto para vacacionar este 2023

Si estás planeando irte de vacaciones en este inicio de año y no sabes qué tipo de bikini utilizar, te recomendamos que sigas el ejemplo de Danna Paola y optes por un diseño muy femenino que te ayude a iniciar este 2023 como toda una princesa guerrera, combinando colores como el rosa y el café.

De hecho, las últimas fotografías que la también compositora compartió en su cuenta de Instagram justamente retoman estos colores en un traje de baño que es perfecto para ir a la playa o a la piscina y disfrutar de un rato de relajación y diversión en compañía de tus seres queridos o incluso en soledad, pues el tiempo con uno mismo muchas veces suele sobrevalorarse, pero es uno de los más valiosos.

Así fue como Danna Paola presumió su figura en redes sociales | IG: @dannapaola

Así que si como Danna Paola quieres verte como una diosa en tus próximas vacaciones, te recomendamos elegir un bikini estampado o que incluya tonos rosados, los cuales comienzan a estar en tendencia desde este enero y seguirán cobrando fuerza en los próximos meses, alcanzando su auge en la primavera.

Y si no eres fan de este color, tranquila, siempre puedes complementar tu look playero con accesorios que no sean tan femeninos como unos lentes de sol negros o un pareo obscuro, la cosa es que tu te sientas cómoda y no pierdas tu estilo, tal y como siempre lo ha predicado Danna Paola.

Danna Paola se lució con este bikini estampado | IG: dannapaola

Recuerda que también puedes incluir accesorios como pulseras o collares de acero inoxidable para que no se arruinen con el contacto con el agua, o bien pulseras de tela como las que usó la exprotagonista de "Élite", serie de Netflix en la que compartió créditos con Ester Expósito.

Y si lo que buscas es ser el centro de atención tal y como lo hizo Danna Paola en estas fotografías, no olvides llevar un labial indeleble o mejor aún una tinta que se adhiera super bien a tus labios y que te permita tener un color natural, pero coqueto en tu boquita, la cual atraerá todas las miradas.

Así recibió la intérprete de XT4S1S el 2023 | IG: dannapaola

