Danna Paola impacta con atrevido look al estilo de Merlina Addams

Este ha sido uno de los años más fructíferos para la carrera artística de Danna Paola, quien se ha podido centrar en su gran pasión: la música, en la cual ha dado un giro de 180 grados, tal y como lo hemos podido apreciar en su más reciente sencillo titulado XT4S1S. el cual además de figurar como una de las pistas de pop en español más escuchadas en diversas plataformas de música en streaming marca un parteaguas en la carrera de la cantante, no solo en el ámbito artístico, sino también en su estilo, el cual se tornado un tanto más gótico, tal y como el del personaje de moda, es decir: Merlina Addams.

De hecho, es curioso que la serie de Netflix saliera poco después del lanzamiento de la canción de la mexicana, quien desde el video musical de la canción mencionada mostró una nueva faceta en su estilo de vestir, el cual se ha inclinado a los tonos obscuros, dejando de lado los tonos girly con los que estábamos acostumbrados a verla.

Cuestión que se apega a la personalidad de Merlina Addams, quien, según se explica en la serie tiene un padecimiento que la hace ser alérgica al color, por lo cual, literalmente no puede utilizar ropa que no sea de otro tono que no sea negra o gris. Y ya que lo gótico está de moda, la intérprete de mala fama, aprovechó el furor del momento para postear una interesante fotografía en la que se deja ver con un sexy atuendo al estilo de Merlina.

Así se lució Danna Paola con este increíble look gótico y sensual

En la foto podemos ver a Danna Paola con una lencería de encaje negra, misma que la también actriz combina con sus uñas negras y botas largas en el mismo tono, convirtiéndose así en una versión sensual se Merlina Addams, aunque quizás esto es lo menos relevante de su publicación.

Ya que lo que Danna Paola dio a conocer a sus seguidores acompañado de esta y otra serie de pics fue que hizo una alianza con Warner Chappell Music gracias a la cual podrá explotar su creatividad como compositora, otra cualidad que la mexicana tiene y con la cual ha logrado posicionar varios de sus grandes éxitos.

Pues recordemos que muchos de sus hits musicales han sido escritos por la propia Danna Paola, siendo algunos de los más famosos "Calla tú". "Oye Pablo" y por supuesto "XT4S1S", canciones que le han servido para expresar sus sentimientos y rendirle tributo al arte que más ama: la música.

"Me hace muy feliz poder compartir esta unión tan importante como compositora, he construido algo tan especial estos años, tantas canciones, que me ilusiona mucho haber encontrado a este nuevo aliado de publishing que está creyendo en mi, en mis letras, mi propuesta, mi locura y mi capacidad de crear", escribió Danna Paola en su cuenta de Instagram.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola se corona como la artista femenina mexicana más escuchada en el mundo en 2022

VIDEO | Danna Paola sufre accidente en pleno concierto y queda colgando de un arnés