FOTO: Danna Paola se luce con ajustado vestido con transparencia

Las grandes empresas siempre harán todo lo posible para que los consumidores volteen a verlas y adquieran sus productos. Las estrategias de mercado incluyen, además de un bombardeo en todos los medios de comunicación, la elección de grandes artistas para convertirlos en sus embajadores. En este caso Danna Paola fue elegida para representar a la prestigiosa firma Pandora y hace un par de días lanzaron un spot publicitario con motivo del Buen Fin.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante compartió el comercial donde aparece enfundada en un vestido ajustado con transparencias que le permitió lucir diversos modelos de joyería. De igual manera, acaparó la mirada de todos sus seguidores por el discreto maquillaje que se aplicó, además de su peinado de gala.

Danna Paola es embajadora de Pandora (Foto: Captura de pantallas)

"Este Buen Fin comprara sorpresas es una total adicción", se le puede escuchar decir, frase que también escribió en la publicación, además de colocar el HT del evento de descuentos, que se llevará a cabo del 18 de noviembre y terminará el día 21, al que se le suma el Black Friday, que se celebrará en Estados Unidos el próximo viernes 25 de noviembre de 2022.

Danna Paola recibe ola de reclamos por su concierto

Dentro de la publicación de Danna Paola, que obtuvo más de 133 mil likes, se pueden leer elogios de todos los tipos; sin embargo, también le llovieron reclamos por su presentación en Guadalajara, Jalisco, correspondiente a la gira XT4S1S, pues al parecer el espectáculo no estuvo a la altura de su figura y lo que representa.

"Una basura de concierto, puras pistas, no canta, todo es playback. Puras esperas en su cambio de vestuario, aún antes de que se lesionara. La pantalla del auditorio con retraso, no cantó la de caramelo, aunque todos se lo pedimos por muchos minutos y no lo hizo", "La verdad los de los otros shows si puedes vendan su boleto, esta pésimo este concierto!! Tardó más de 40 minutos en salir a cantar, puro playback en sus canciones", "El peor concierto al qué he ido, un robo total. El show esta horrible, no canta. El show dura 1 hora y sin cintas sus largas pausas para salir", fueron algunos de los comentarios.

Danna Paola lució un gran vestido con transparencias (Foto: Captura de pantallas)

Cabe destacar que muchos de los inconformes nunca pasaron por alto el accidente que tuvo la también actriz cuando interpretó "Me, myself", sin embargo, tampoco se guardaron sus opiniones. Por su parte ella escribió que debido al incidente "tuvimos que hacer el show un poco más corto y faltaron varias cosas muy top… pero EL AGRADECIMIENTO que siento en el alma y el corazón es inexplicable". ¿Será que la perdonen sus fans?

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: La Mala Rodríguez hace yoga en traje de baño que no dejó nada a la imaginación

Los 3 bikinis que convirtieron a María Chacón como la diosa de los mares

VIDEO: Paquita la del Barrio le hace el feo a Sergio Mayer, dice que Garibaldi busca hacer un tema en su honor