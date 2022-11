VIDEO: Paquita la del Barrio le hace el feo a Sergio Mayer, dice que Garibaldi busca hacer un tema en su honor

Sin pelos en la lengua, Paquita la del Barrio le habló fuerte y claro a Sergio Mayer, quien le presentó su intención de rendirle un homenaje a través de la música de Garibaldi, agrupación de la que forma parte. Durante una rueda de prensa la cantante lo frenó en seco para dejarle presente sus condiciones antes de que se lleve a cabo algún proyecto donde esté relacionada. Su franqueza desató las risas de los presentes a quienes también calmó con sus declaraciones.

Este domingo Francisca Viveros Barradas, nombre real de la artista, se presentará en el Auditorio Nacional junto con la Internacional Sonora Santanera, evento donde también estará el grupo interprete de "Banana", "Que te la pongo" y "La ventanita". Por esta razón es que el expolítico se encontró reunido con los medios de comunicación y donde aprovechó para anunciar el proyecto que tiene entre manos por la admiración que le tienen a la famosa.

"Yo llevo, casi tres, cuatro meses buscando a sus representantes, a su manager porque con Garibaldi queremos hacer un tema en honor a Paquita o hacer no de sus éxitos en el próximo disco de Garibaldi", expresó Sergio Mayer sin contar con la fulminante y contundente respuesta de Paquita la del Barrio. Previamente, ya le había presentado un adelanto a los medios de comunicación:

La fulminante respuesta de Paquita la del Barrio

"Siempre y cuando se lleven los tiempos míos, porque ya estuve escuchando algo y no me gustó. (Risas) No, no, ya saben cómo soy yo, no me gusta decir mentiras. Siempre y cuando se lleven los tiempos que yo realizo para mis sentimientos, entonces, no hay problema. Lo hacemos con mucho gusto", dijo con gesto serio la intérprete de 75 años de edad.

En respuesta y tras reponerse de la declaración, el esposo de Issabela Camil aseguró que "por supuesto que sí. Y que usted esté evidentemente contenta con lo que presentemos" dijo tras la ola de aplausos que le dieron a Paquita la del Barrio por no negarse por completo a la petición de Garibaldi, banda de pop de 1988 hasta el 2010.

¿Qué piensa Paquita la del Bario de las nuevas generaciones?

Al haber ya nuevas generaciones en los diferentes géneros musicales, no sería novedad que muchos de los exponentes sientan admiración por las grandes figuras como Paquita la del Barrio. Ella fue muy clara en caso de que, al igual que Garibaldi, alguno busque realizar alguna colaboración con ella como en su momento lo hizo Ana Bárbara con el tema "El Consejo"; todo sería a su manera.

"Ellos tendrán su estilo y es respetable, pero yo tengo el mío. Si ellos se agarran de mi, pues que se agarren bien", mencionó tras escuchar nombres como los de Becky G, Karol G y Bad Bunny, quienes desde su trinchera han manifestado su admiración por la intérprete de canciones como "Rata de dos patas", "Tres veces te engañé" y "Las mujeres mandan".

