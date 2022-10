“¡Qué se aguante!”: Sergio Mayer responde a Issabela Camil tras su molestia por reality show sobre su familia

Issabela Camil reveló hace algunas semanas problemas en su matrimonio debido a un ambicioso proyecto de su esposo con el que se muestran detalles de su vida personal, declaraciones a las que respondió Sergio Mayer con un contundente mensaje en el que deja ver que la actriz no es la única en desacuerdo con el reality show, pues a ella se han sumado sus hijas, Antonia y Victoria.

En un encuentro con los medios retomado por el matutino “Hoy”, el ex Garibaldi fue cuestionado sobre la molestia de su esposa por el reality show que prepara sobre su familia y, además de dar detalles al respecto, señaló que se trata de su trabajo y los conflictos también son parte de ello por lo que podrían aparecer en algunas de sus escenas.

Sergio Mayer responde a su esposa por reality show. Agencia México.

“¡Qué se aguante! Igual mis hijas no están tan contentas, pero bueno, es parte del trabajo, es parte de mi vida, y lo estamos haciendo (…) Es parte del reality, que vean cómo es nuestra vida, cómo colaboramos, lo bueno, lo malo, las discusiones, eso es justamente parte de nuestra vida diaria (…) el trabajo, la política, un poco de todo”, dijo el cantante.

En algunos eventos la familia se ha visto acompañada de todo un equipo de producción entre camarógrafos y microfonistas dispuestos a captar cada paso de la pareja y sus hijas, algo que no es el del agrado de Issabela: “Es un reality familiar, estamos sacando un poco de la vida diaria, cotidiana, de lo que es la familia Mayer Camil y está ahí con algunas controversias, pero bueno, es parte de nuestro trabajo”.

¿Qué dijo Issabela Camil?

La actriz, quien se ha caracterizado por llevar los detalles de su vida personal con total hermetismo, admitió en un encuentro con la prensa que ha tenido fuertes discusiones con Sergio Mayer por el reality show, pues lo considera “invasivo” debido a que las cámaras los siguen en todo momento.

“Me toca apoyar, no siempre me encanta todo lo que hay. Es un proyecto increíble, pero soy muy privada y a mí me cuesta abrir mi casa, mi espacio, mis peleas, mis conflictos, me cuesta mucho y de eso se trata un reality sino no hagas uno”, dijo la actriz en entrevista para “Ventaneando”.

Relató un incómodo momento en específico, pues las cámaras fueron testigos de una pelea con su esposo que se desató tras asistir a una alfombra roja cuando olvidó sus joyas en la caja fuerte de un hotel y de inmediato la invadió el estrés en un intento por recuperarlas. La presencia del resto del equipo de producción sólo logró intensificar su molestia.

También habló una experiencia que tuvo con su hija en su primer tatuaje, algo que debía ser un lindo recuerdo y se tornó desagradable ya que estuvieron rodeadas de todo un equipo de trabajo: “Fue muy especial y tener una cámara me parece invasivo, siempre peleo porque me incomoda”.

