Issabela Camil molesta con Sergio Mayer por reality sobre su familia: "Me parece invasivo"

Sergio Mayer enfrenta un nuevo conflicto en su vida privada en medio de la controversia con Natália Subtil por su nieta Mila, y es que Issabela Camil no ha dudado en externar los conflictos que atraviesan en su matrimonio como resultado del reality show que se realiza sobre su familia.

El exdiputado prepara un reality show sobre su familia, algo que ha sido evidente pues en cada evento al que se presenta está acompañado de un grupo de camarógrafos y microfonistas dispuestos a captar cada paso de la pareja y sus hijas, algo que no es del agrado de Issabela Camil.

Sergio Mayer prepara reality show sobre su familia. Foto: IG @sergiomayerb

Aunque Sergio Mayer espera el total apoyo de su esposa al asegurar que se trata de un trabajo en equipo, es la actriz quien evidenció su molestia por el constante asedio de las cámaras que, incluso, han sido testigos de las intensas peleas que sostienen debido al polémico proyecto.

¿Crisis matrimonial?

Camil admitió durante un encuentro con los medios que ha tenido roces y discusiones con su esposo debido al ambicioso proyecto, pues lo considera como una invasión a su privacidad ya que desde siempre han mantenido los detalles de su familia alejados de los reflectores.

“Me toca apoyar, no siempre me encanta todo lo que hay. Es un proyecto increíble, pero soy muy privada y a mí me cuesta abrir mi casa, mi espacio, mis peleas, mis conflictos, me cuesta mucho y de eso se trata un reality sino no hagas uno”, dijo la actriz en entrevista para “Ventaneando”.

Issabela Camil revela problemas con Sergio Mayer. Foto: IG sergiomayerb

Issabela Camil relató un agobiante momento tras una alfombra roja cuando olvidó sus joyas en la caja fuerte de un hotel y de inmediato la invadió el estrés en un intento por recuperarlas. Debido a ello, tuvo una fuerte discusión con Sergio Mayer que fue captada por las cámaras, algo que logró intensificar su molestia.

Lo que debió ser una linda experiencia con su hija se convirtió en un incómodo instante, pues cuando se hizo su primer tatuaje con un profundo significado estuvieron rodeadas de todo un equipo de trabajo: “Fue muy especial y tener una cámara me parece invasivo, siempre peleo porque me incomoda”.

