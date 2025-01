La razón por la que Toriyama nunca aceptó a Dragon Ball GT como canon

Una de las principales razones por las que Toriyama nunca aceptó Dragon Ball GT como canon es que él no estuvo involucrado en su creación. A diferencia de Dragon Ball y Dragon Ball Z, donde Toriyama tenía control total sobre la historia y los personajes, Dragon Ball GT fue producido por Toei Animation sin su participación directa. Aunque Toriyama colaboró de manera esporádica, como con el diseño de algunos personajes, el equipo de Toei fue el encargado de la trama y el desarrollo de la serie, lo que llevó a una notable diferencia de estilo y tono con las entregas anteriores.

Dragon Ball GT. Fuente: Archivo

Toriyama siempre tuvo una visión clara para la historia de Dragon Ball, y aunque Dragon Ball Z ya había tomado algunas libertades con respecto al manga original, la dirección de Dragon Ball GT aún se desvió más de su enfoque. Para Toriyama, la historia de Goku debía llegar a su fin tras la batalla con Majin Buu, lo que dejaba claro que no tenía planes de continuar más allá de ese punto. Sin embargo, Toei Animation, buscando capitalizar el éxito de la franquicia, decidió crear una continuación sin la participación del creador original, lo que resultó en una trama que no coincidía con los lineamientos que Toriyama había establecido previamente.

Akira Toriyama. Fuente: Archivo

TORIYAMA NO ACEPTÓ DRAGON BALL GT COMO “CANON “

En Dragon Ball GT, se introdujeron varios elementos y personajes que no formaban parte de la visión original de Toriyama. Por ejemplo, el concepto de las Dragon Balls negras y el villano Baby no tenía cabida en el universo de Dragon Ball según su creador. Toriyama siempre prefería mantener la historia en línea con su obra original, evitando elementos que pudieran desentonar o contradecir los principios establecidos en el manga. Esto hizo que Dragon Ball GT se sintiera como una obra ajena a la serie en su totalidad, lo que contribuyó aún más a que Toriyama no la aceptara como parte del canon.

La decisión de Toriyama de no aceptar Dragon Ball GT como canon se consolidó con la llegada de Dragon Ball Super, que se presentó como una secuela directa de Dragon Ball Z, respetando la continuidad y las decisiones de Toriyama. Dragon Ball Super retomó los eventos posteriores a la derrota de Majin Buu y desarrolló nuevas tramas y personajes bajo la supervisión directa del creador de la saga. Esto dejó en claro que Dragon Ball GT no era parte de la historia oficial del universo de Dragon Ball, ya que Toriyama nunca la consideró una extensión válida de su obra original.

