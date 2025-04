Di adiós para siempre a la Inteligencia Artificial: los 4 mejores Fan Art de la bella Blue Mary de The King of Fighters

The King of Fighters (KOF) es una icónica saga de videojuegos de lucha desarrollada por SNK. Desde su debut en 1994, la serie ha sido reconocida por su estilo de combate por equipos, su jugabilidad fluida y su extenso elenco de personajes carismáticos. A lo largo de los años, KOF se ha consolidado como una de las franquicias más importantes dentro del género fighting, especialmente popular en Asia y América Latina. Cada entrega combina intensas batallas con una historia que entrelaza a distintos luchadores de universos previos de SNK, como Fatal Fury y Art of Fighting, formando así una rica mitología que ha cautivado a generaciones de jugadores.

Leyenda

Blue Mary es una de las luchadoras más queridas del universo KOF. Su primera aparición fue en Fatal Fury 3, pero pronto se integró al elenco de The King of Fighters, destacando por su estilo de combate único basado en el Sambo, un arte marcial ruso que combina lucha y llaves. Blue Mary es reconocida por su personalidad fuerte, su actitud profesional como agente secreta, y por su emblemático look: una chaqueta de cuero rojo, top corto y jeans, acompañado de su característico cabello rubio recogido en una coleta. A lo largo de la serie, ha desarrollado una relación cercana con Terry Bogard, lo que también ha alimentado su popularidad entre los fans.

Leyenda

LOS MEJORES FAN ART DE BLUE MARY

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que los seguidores de The King of Fighters muestren su creatividad, y Blue Mary es una de las musas favoritas. Cientos de artistas alrededor del mundo han compartido sus versiones del personaje en ilustraciones que van desde lo clásico hasta estilos más modernos y realistas.

Estos fan arts no solo rinden homenaje a su estética y carisma, sino que también exploran nuevas interpretaciones visuales que mantienen viva la pasión por la saga. La calidad de estas obras ha generado gran admiración dentro del fandom y continúa impulsando el legado de Blue Mary como una figura icónica dentro del universo de KOF.

Leyenda

Leyenda

Leyenda

