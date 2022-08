Issabela Camil revela problemas en su matrimonio con Sergio Mayer: "Hemos tenido muchas discusiones"

En medio de la intensa pelea que sostiene Sergio Mayer con su exnuera, Nátalia Subtil, surge un nuevo conflicto en la familia del actor ya que Issabela Camil admitió que existen algunos conflictos en su matrimonio debido a un nuevo proyecto que prepara su esposo con el que expone detalles de su vida privada.

El ex Garibaldi prepara un reality show sobre su familia, algo que fue evidente en su asistencia el pasado fin de semana al estreno de una obra de teatro ya que estuvo acompañado en todo momento de un grupo de camarógrafos y microfonistas que captaron cada paso de su esposa e hijas.

Aunque el proyecto no es del agrado de Issabela Camil, quien no dudó en externar su descontento debido a que se expondrán detalles de su vida familiar y personal. Pese a ello, Mayer continúa y aseguró que se trata de un trabajo en equipo por lo que espera el apoyo de su esposa.

“Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotros tres estamos renuentes a todo esto, pero pues también es una familia, es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere. No me ha convencido nada”, dijo la actriz.

Pelea de Sergio Mayer con Nátalia Subtil

Entre dimes y diretes el ex Garibaldi acusó a la modelo brasileña de estupro, pues señaló que mantuvo una relación sentimental con su hijo Sergio Mayer Mori cuando aún éste aún era menor de edad. Declaración ante la que Subtil no se quedó callada y le recordó al también productor que Bárbara Mori tampoco tenía la mayoría de edad cuando iniciaron su relación.

"Empezamos a salir justamente cuando tenía 18 años, pero no salió embarazada hasta después (...) Está bien que mencione todo lo que quiera, ya no quiero estar diciendo lo que ella mencionó y desmintiendo”, dijo el cantante en un encuentro con los medios de comunicación.

Sergio Mayer Mori también habló por primera vez sobre el conflicto que enfrenta con su expareja: “Hay muchas cosas que se pueden hacer obviamente, pero todo esto la verdad es que siempre se los he repetido, es mi vida privada, yo a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí”.

