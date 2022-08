“¿Tan mal está la política?”: Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Sergio Mayer por buscar la presidencia

El pasado viernes 5 de agosto, Sergio Mayer reveló durante una entrevista que tiene aspiraciones políticas muy altas ya que confesó que se visualiza como presidente de la República Mexicana pues considera que tiene todo lo necesario para hacer una buena gestión, sin embargo, sus palabras generaron todo tipo de reacciones y Gustavo Adolfo Infante, quién es uno de sus principales detractores, aprovechó para despotricar en su contra, por lo que se espera que la rivalidad entre ambos se intensifique.

Luego de que Sergio Mayer destapara sus aspiraciones políticas, Gustavo Adolfo Infante realizó una transmisión en vivo a través de su perfil oficial de Facebook con el pretexto de invitar a sus seguidores a que vieran la última entrega de “El minuto que cambio mi destino” donde entrevistó a “El Yaki”, sin embargo, una vez que culminó su anunció aprovechó para sacar a colación la posible candidatura del ex miembro de “Garibaldi” por lo que cuestionó la situación actual de la política nacional.

“Oigan, que tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no mam*s, ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿En serio tan pinc*e y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente?” inició su discurso Gustavo Adolfo Infante.

En otro momento de su video, Gustavo Adolfo Infante señaló que Sergio Mayer no cuenta con la preparación académica ni con los méritos necesarios para ocupar un cargo de tal envergadura como la presidencia de un país y posteriormente enlistó irónicamente algunos de los más grandes logros del ex diputado.

“Sus antecedentes que se me vienen a la mente son producción de “Solo para mujeres”, que les ordenó meterse al periférico sin permiso, sin protección y como resultado murió una persona, ¿saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callara porque no se la iba a acabar, ¿el culpable? Sergio Mayer, de la muerte de este cuate”, señaló el periodista de espectáculos.

Para finalizar, el conductor de “De primera mano” señaló que destapar sus aspiraciones políticas fue un auténtico ridículo ya que no cuenta con el respaldo de un partido político y señaló que dicha situación es por ser traicionero.

“El día de hoy dice que pretende ser presidente de la República. No mam*s neta no, no tiene ni partido, Moreno ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora pinche puñalada trapera que les dio, pero bueno, tenemos lo que nos merecemos, aunque no un cabr*n así”, finalizó el periodista.

Cabe mencionar que, por ahora, Sergio Mayer no ha respondido a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, se espera que en las próximas horas o días el también productor haga efectivo su derecho de réplica.

SIGUE LEYENDO:

Sergio Mayer se destapa para la presidencia: " Lo decreto, lo pienso y sigo trabajando" | VIDEO

"Majadero y vulgar": Gustavo Adolfo Infante nuevamente se lanza contra Alfredo Adame | VIDEO