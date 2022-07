Gustavo Adolfo Infante le pide a Thalía que ayude a Laura Zapata porque es una abuelita | VIDEO

Hace poco más de un mes que doña Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata, falleció por lo que la actriz realizó de inmediato todos los trámites que conlleva aunque aseguró, en un principio, que no recibió ayuda de la cantante. Sin embargo, ahora mencionó que no se informó bien, pues hasta ahora no ha tenido esa charla, sobre los gastos, con su media hermana.

Frente a medios de comunicación, Laura Zapata dijo que la esposa de Tommy Mottola siempre cooperó para todo lo que necesitó su abuela: "Fue muy puntual siempre en su propuesta económica", declaró.

De igual manera la emblemática villana de telenovelas dejó en claro que Thalía no la mantiene ni que vive de ella ni que se hacía cargo cien por ciento de todos los cargos. Aclaró que para eso tiene su carrera, la cual es amplia.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

Durante el programa De Primera Mano, los conductores recordaron que Laura Zapata si dijo que Thalía no había aportado nada para los gastos funerarios, para que no hubieran malos entendidos.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante fue un poco más allá y le mandó un mensaje a la intérprete de "Amor a la mexicana" para que le ayude a su hermana, pues es una persona ya mayor que no tiene trabajo como cuando era la villana más famosa de México:

"Thalía, pues sí, dale algo de dinero. La señora Laura Zapata es una señora de la tercera edad, es una abuelita que hace como 30 o 40 años salía en telenovelas de malvada, muy buena actriz, pero no tiene mucho trabajo. Entonces, sí sería bueno que le dieras parte... yo sé que tú pagabas todo el asilo de tu abuelita, pero si hubo unos gastos de la señora Eva Mange ahora que falleció y Laura Zapata no tiene trabajo y es una señora ya grande, deberías de ayudarla", declaró el periodista de espectáculos.

