Laura Zapata asegura que ni Thalía ni sus demás hermanas le ayudaron con los gastos del funeral de su abuela

El pasado 24 de junio, Laura Zapata compartió con los medios de comunicación que su querida abuela murió a los 104 años de edad, ante esto sus famosas hermanas no acudieron al sepelio a despedir a Doña Eva Mange quien también se ganó el cariño de los medios de comunicación.

A casi un mes del deceso de Doña Eva Mange, es la propia Laura Zapata quien reveló que su famosa hermana Thalía no le ayudó económicamente en los gastos del funeral de su abuela, o por lo menos hasta el momento no ha recibido ayuda de la intérprete de “Equivocada”.

Fue en entrevista con varios medios de comunicación que Laura Zapata reveló que ella costeó los gastos en hospital, ataúd, cremación y todo lo que tuvo que ver con la muerte de su abuela.

Sin embargo, no descarta en algún momento hablar con Thalía quien en su momento ayudaba económicamente con una cantidad mensual a su abuela, por lo que buscará la oportunidad de hablar con la cantante y preguntar si desea ayudar con algo.

“Ojalá que no, porque no me ha preguntado ni cuánto me gasté en el funeral, ni cuánto gasté en el hospital, ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’”, dijo Laura Zapata