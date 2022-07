Ex conductor de VLA revela quién es la mujer más PROBLEMÁTICA y peleonera del programa

Las peleas dentro de un ambiente laboral son algo normal, pues el convivir con demasiadas personas conlleva a no siempre estar de acuerdo, y esto pasa constantemente dentro de las producciones de los programas matutinos, pero en esta nota hablaremos específicamente de Venga La Alegría.

Y es que para nadie es un secreto que en varias ocasiones los conductores de este programa matutino de TV Azteca se han desatado fuertes peleas entre sus presentadores, aunque jamás lo han confesado abiertamente.

Sin embargo, fue en entrevista para el programa de radio “La Caminera” de Exa FM en donde estuvo como invitado Ricardo Quirarte ex conductor de Venga la Alegría y fue justo él quien se atrevió a delatar a una se sus ex compañeras, pese a que Tania Rincón no quería que éste dijera nombres.

¿Quién es la más peleonera?

Cabe recordar que Tania Rincón quien es presentadora de “La Caminera”, también estuvo como conductora en Venga la Alegría por varios años, por lo que tanto ella como Quirarte saben perfectamente quién de sus ex compañeras tuvo más problemas.

“Las peleas entre conductores de las que éramos testigos, (¿te acuerdas?) ahí en fuego cruzado como en guerra, literal”, recordó Quirarte en La Caminera

Ante estas declaraciones, Fer Gay cuestionó a su invitado sobre quienes eran los conductores que más se peleaban, ante esto, Quirarte ya no quería decir más pues le “echó la bolita” a Tania Rincón quien también se puso muy nerviosa y no soltó prenda.

“Neta yo lo voltee a ver y dije ‘qué calzones lo va decir’”, dijo sorprendida Tania Rincón

Mientras que los demás integrantes de “La Caminera” convencían a Ricardo Quirarte de revelar el nombre de la o el conductor más problemático durante el tiempo que tanto él como Tania Rincón pertenecieron a Venga La Alegría, finalmente Ricardo habló y reveló quien de sus ex compañeras peleaba más.

“Le decían la ‘chaparrita’ Jalil, era peleonera, mi Tábata era peleonera (¡ah, sí lo dijisteee!)pues sí…” dijo Ricardo Quirarte

Ante esta confesión, Tania Rincón aseguró que tanto con ella como con Ricardo, Jalil nunca peleó pues tal y como lo dijeron al inicio de la plática ellos solo estaban ahí como fuego cruzado, eso sí, nunca dijeron con quienes había peleado Tábata.

