Andrea Legarreta "se va" del programa Hoy; querida exconductora de VLA toma su lugar

Este martes 19 de julio, Andrea Legarreta fue la gran ausente en el Programa Hoy y su lugar fue cubierto por una querida ex conductora de Venga La Alegría.

Aunque no se saben los motivos que orillaron a Andrea Legarreta a ausentarse, se presume que la conductora de las piernas hermosas, podría estar tomando unos días de vacaciones a lado de su familia.

¿Quién tomó el lugar de Andrea Legarreta?

Fue en la sección “Desayunando y chismeando” en donde se vio claramente que la querida ex conductora de Tv Azteca, Tania Rincón tomó el lugar de Andrea Legarreta.

Y es que, Legarreta siempre se sienta a la derecha de Martha Figueroa durante esta sección, por lo que esa silla fue ocupada por Tania Rincón quien a su vez para sus espacios fue cubierta por Yurem.

Y es que el integrante de la Familia disfuncional de Me Caigo de Risa ha estado en las secciones de Tania Rincón, mientras que ésta en las de Andrea Legarreta; hasta el momento no se sabe hasta cuando es que la conductora regresará de sus días de descanso y si es que será la ex conductora de Venga la Alegría quien la cubra durante su ausencia como hasta el momento.

