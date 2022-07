La Academia 2022: Horacio Villalobos pide disculpas por criticas a Rubí, pero ella quiere abandonar la competencia

Fue por medio de sus redes sociales que el crítico de La Academia, Horacio Villalobos pidió disculpas a los mexicanos luego de su fuerte crítica a la actuación de Rubí en donde la llamó “perdedora”.

Sin embargo, el experto en espectáculos extendió su crítica y aseguró que a los mexicanos les gusta seguir a perdedores, por lo que nombró a personajes como “El Chapulín Colorado”y “Cantinflas” como muestra de ello.

Tras estas fuertes críticas no solo a la actuación de Rubí sino a personajes que son emblemáticos en la televisión de nuestro país, el periodista ha recibido fuertes insultos en las redes sociales, lo que lo llevaron a disculparse por esta misma vía.

Fue alrededor de las 19 horas de este lunes 18 de julio cuando Horacio Villalobos por medio de su cuenta oficial de twitter pidió disculpas por lo que dijo durante la crítica a Rubí, en donde aseguró que a los mexicanos les gusta seguir a “ídolos perdedores”.

Tras sus disculpas, en redes sociales seguidores del reality show musical de TV Azteca, piden al experto en espectáculos que sea objetivo con sus críticas, pues hacen la diferencia de lo que le dice a Rubí y su comportamiento y crítica con Santiago, alumno que ha sido favorecido por los jueces y que incluso pidieron se anulara su expulsión este fin de semana.

Luego de la entrega de canciones, Rubí rompió en llanto y sus compañeros estuvieron con ella para apoyarla por el difícil momento que pasa ya que la quinceañera más famosa de nuestro país ya no quiere permanecer en La Academia.

Luego de las fuertes críticas que recibió por parte de Horacio Villalobos, Rubí asegura que no le ayuda en nada lo que le dijo el experto en espectáculos pues aunque sabe que no tiene la mejor voz el decirle “perdedora” no le beneficia en su desempeño dentro de La Academia.

“Una cosa es que te den una crítica de canto y a mi me han dicho ‘cantas horrible, no tienes talento, deberías irte’ pero una cosa es eso y otra que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia?, no te beneficia en nada y yo ya me harte por que siempre me dicen lo mismo y me esfuerzo, me esfuerzo y no, siento que es una burla y yo ya no quiero estar aquí”, dijo Rubí a sus compañeros