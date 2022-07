Querida conductora de Hoy DESPOTRICÓ en contra de polémica influencer

En las últimas semanas la influencer ecuatoriana María José Villavicencio Celi mejor conocida solamente como “Luz María” o “La empresaria multimillonaria” ha dado mucho de qué hablar por su pésimo comportamiento en su más reciente visita a México en donde denigró a su equipo de trabajo y hasta mostró actitudes homofóbicas, además de insultar y menospreciar el trabajo de algunos reporteros y personalidades de nuestro país.

Ante esta actitud, la empresa de RP que la representaba ya se encuentra ejerciendo acciones legales en su contra, sin embargo, una querida conductora del programa Hoy, fue testigo de la mala actitud y las groserías de esta supuesta “influencer”.

Se trata de Tania Rincón quien además de ser conductora en el Programa Hoy de lunes a viernes, también la bella mujer originaria de La piedad, Michoacán se acaba de integrar al reconocido programa conocido como “La Caminera” en Exa FM.

Y fue justo en este espacio radial en donde Tania Rincón habló de las actitudes que tuvo “La empresaria multimillonaria” la vez que estuvo como invitada en “La Caminera”.

Fue Pablo Chagra, famoso tiktoker creador del “Chismillenial” quien comentó a sus compañeros que le había llegado el rumor que la influencer antes mencionada había sido grosera con ellos durante su visita a la cabina de Exa FM.

“Miren no quiero ser liosa, pero, ¿quieren que sea liosa?, a mi me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar en donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando, que por cierto, llegas puntual, no llegó ni siquiera puntual (ah ok, ¿Por eso no fue en vivo?)por eso no fue en vivo”, contó Tania Rincón