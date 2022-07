Andrea Escalona comete ERROR y revela sexo de su bebé en pleno programa en vivo

Fue el pasado 22 de junio cuando Andrea Escalona anunció durante el programa Hoy su embarazo, el cual había mantenido en secreto los primeros 3 meses de gestación; y aunque aseguró aún no saber el sexo de su bebé este miércoles estuvo a punto de revelarlo durante la emisión.

Yurem Rojas fue el encargado de resaltar la indiscreción de Andrea Escalona, todo sucedió en la sección en la que los invitados al programa anotan su nombre en una hoja de color azul para los que creen que será niño y rosa para quienes creen que “churrite” es niña.

Foto: IG @programahoy

Tal y como lo mencionamos anteriormente fue este miércoles 20 de julio cuando Andrea Escalona habría cometido la pequeña indiscreción de revelar el sexo de su bebé.

Y es que la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez invitó Yurem Rojas y Gustavo Munguía quien estaba en su personaje de “Paul Yester” a ser parte de la dinámica para adivinar el sexo de su hijo, por lo que el comediante aseguró que será niño y el integrante de la Familia Disfuncional de “Me Caigo de Risa”, quiso llevar la contra a la mayoría de las apuestas y dijo que será una niña.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, Andrea Escalona cometió una indiscreción; pues la conductora dijo que estuvo a punto de enterarse qué sexo era su bebé pues se enteró de “algo de los genitales” pero prefirió ya no seguir leyendo más para no descubrir si “Churrite” es niño o niña.

“Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”, Andrea Escalona.