Este es el estado donde regalarán terrenos durante el 2025, estos son los requisitos

Las autoridades gubernamentales del estado de San Luis Potosí dieron a conocer que durante este 2025 dará inicio un programa de vivienda denominado “Tu Casa, Tu Apoyo”, con el cual, se regalarán terrenos y se ayudará en la construcción de casas, por lo que, como era de esperarse este nuevo proyecto despertó un gran interés entre la población potosina, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

El encargado de dar a conocer la noticia del arranque del programa “Tu Casa, Tu Apoyo” fue el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que la primera etapa de este programa contempla la donación de 3,000 terrenos, sin embargo, la meta es beneficiar a 10,000 familias de toda la entidad, además, precisó que también apoyarán a los beneficiarios en la construcción de sus casas.

“Esta vez tocó el turno para toda la gente que no tiene casa, que la vida no le ha permitido hacerse de un patrimonio, en el gobierno en San Luis Potosí vamos a colocar más de 3,000 lotes y les vamos ayudar a construir su casa, la meta es tener en todo el estado de San Luis Potosí más de 10,000 nuevas casas y terrenos para gente que no tiene un patrimonio y vamos a necesitar que ustedes nos ayuden a encontrar a la gente de la colonia que no tiene donde vivir, que no tiene un patrimonio, que no han podido acceder a un crédito del Infonavit porque su situación laboral no se los permitió, a esas personas se los vamos a dar”, expresó el gobernador de San Luis Potosí.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un terreno gratis en San Luis Potosí?

De acuerdo con la información vertida por Ricardo Gallardo Cardona, el principal requisito para poder obtener un terreno de forma gratuita en San Luis Potosí es que los solicitantes no tengan casa ni ninguna otra propiedad, además, precisó que el inicio del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, será en marzo, por lo que será en los próximos días cuando se publique toda la información en torno al registro.

El programa "Tu Casa, Tu Apoyo" del gobierno de San Luis Potosí comenzará operaciones en marzo de 2025. Foto: Pixabay

Cabe mencionar que el programa “Tu Casa, Tu Apoyo” estará gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del estado de San Luis Potosí (SEDESORE), así como el Instituto de Vivienda del estado de San Luis Potosí (INVIES).

Para finalizar, es importante mencionar que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que los terrenos que se entregarán a través del programa “Tu Casa, Tu Apoyo” estarán ubicados en zonas urbanizadas en las cuales, se pueda garantizar el fácil acceso a todos los servicios y de acuerdo con lo previsto, los primeros lotes que se entregarán estarán localizados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, mientras que para el 2026 se tiene previsto entregar lotes ubicados en Matehuala, Rioverde, Ciudad Fernández y Ciudad Valles.

