Transparencia y acceso a la información con el 35% de la estructura del INAI: Raquel Buenrostro

El Gobierno de México va a garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales con el 35% de la estructura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.



En la conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que se mantiene el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones de transparencia, y los medios de defensa contra incumplimiento de obligaciones. Explicó que cambia del INAI a 18 autoridades en transparencia (una por cada poder y órganos autónomos a nivel federal, así como para partidos políticos y sindicatos), Y de 32 organismos locales homólogos al INAI a una autoridad de cada Poder Ejecutivo. Legislativo, Judicial y Órgano autónomo.

“Actualmente identificamos que el 80% del trabajo que tiene va a recaer en la corrupción el gobierno, y esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura, es decir, vamos a tener un ahorro de 65%”, indicó.



Raquel Buenrostro señaló que no estaba regulado el derecho acceso a la información ni la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Esta Plataforma no estaba en ley, ahora sí para que se mantenga, se cuiden todos los datos históricos, garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que la plataforma va a estar regulada ahora en la ley, la para la garantía y la permanencia de la ley.



La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se aumenta la transparencia y protección de datos personales con un menor presupuesto.



“Todo se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI, entonces se está enviando el día de hoy (las iniciativas) para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI y como tal la Constitución manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, señaló.

