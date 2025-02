Así fue como la ambulancia llegó a casa de Paquita la del Barrio en Xalapa el día de su muerte

Este 17 de febrero del 2025, la música ranchera se vistió de luto, luego de que se confirmó la muerte de Paquita la del Barrio, quien hizo famosas canciones como “Cheque en blanco”, “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas”, entre muchas otras más, la cantante nacida en Alto Lucero, Veracruz falleció a los 77 años de edad.

De acuerdo con familiares de Paquita, la cantante murió mientras dormía en su casa, la cual está ubicada en Xalapa, Veracruz, ciudad en la que también sus restos están siendo velados. Al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, medios de comunicación fueron hasta la casa de la intérprete y vieron todavía la ambulancia que llegó a certificar el fallecimiento.

Captan ambulancia en la casa de Paquita la del Barrio

La mañana del lunes 17 de febrero, la tranquilidad de la colonia Badillo en Xalapa, Veracruz se vio interrumpida por la llegada de una ambulancia a la residencia de la cantante. Vecinos del lugar observaron cómo el equipo médico ingresó rápidamente, mientras la incertidumbre crecía entre quienes conocían y apreciaban a la artista. Poco después, la noticia de su fallecimiento se confirmó en medios de comunicación.

Según informes cercanos, la situación comenzó cuando su equipo de trabajo intentó despertarla sin obtener respuesta. La preocupación creció al notar que la cantante no reaccionaba, lo que llevó a una rápida llamada a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó aproximadamente entre 15 y 20 minutos después del aviso, pero los paramédicos no tardaron en confirmar la trágica realidad: Paquita la del Barrio ya no tenía signos vitales.

El encargado de manejar la comunicación con los medios, su sobrino y mánager Francisco Torres, aseguró que la muerte ocurrió de manera repentina y sin sufrimiento. "No fue un llamado de auxilio desesperado, simplemente ocurrió mientras dormía. Estoy seguro de que ni ella se dio cuenta", expresó, destacando que la cantante no sufrió.

Horas después de que se confirmara la noticia, una ambulancia estuvo en la casa de la cantante y ahí se trasladaron lo que aparentemente era la cama en la que Paquita pasó sus últimos momentos. La escena fue observada por vecinos y seguidores, quienes comenzaron a congregarse en la zona para rendir homenaje a la artista. El cuerpo de la cantante fue trasladado a la funeraria "Bosques del Recuerdo", ubicada en la ciudad de Xalapa.

La despedida de una leyenda

La noticia de su fallecimiento ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han compartido mensajes de cariño y gratitud por el legado que deja. La intérprete de "Rata de dos patas" fue un símbolo de la música de despecho y empoderamiento femenino, y su voz seguirá resonando a través de sus canciones.

Por ahora, los detalles sobre su despedida final siguen en proceso de definición, pero lo que es seguro es que Paquita la del Barrio será recordada con el cariño y respeto que se ganó a lo largo de su carrera. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes encontraron en su música un refugio y una voz que los representaba. Con su partida, se cierra un capítulo invaluable en la historia de la música mexicana.

Sigue leyendo:

Shakira regresa a los escenarios y presentó los 10 mandamientos de una “loba” con indirecta a Clara Chía

Alicia Villarreal está a salvo y la están cuidando, tras pedir ayuda en su concierto