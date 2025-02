Mánager de Paquita la del Barrio revela como fueron los últimos días de la cantante

A unas horas del fallecimiento de la famosa cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, Francisco Torres, quien fue su manager en vida compartió nuevos detalles sobre los últimos días de la intérprete antes de que dejara este mundo a los 77 años de edad.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano", el representante dio a conocer que tuvo la oportunidad de hablar con la "Guerrillera del Bolero" el sábado 15 de febrero, quien le confeso que se sentía intranquila debido a su incapacidad para caminar ya que temía que dichos problemas le impidieran presentarse en sus próximos shows en marzo de Baja California, Guatemala y la Ciudad de México.

"El sábado que yo hablé con ella, me habló un tanto preocupada otra vez pero ya habíamos quedado que se venía para acá a México y para ir ensayando y preparando el show del Auditorio", declaró Francisco Torres.

Posteriormente, Francisco Torres comentó que el día domingo fue como cualquier otro, pues todo sucedió con normalidad siguiendo con su rutina habitual, ya que Paquita se encontraba con su hermana Viola y su amiga Marta en su casa ubicada en su natal Veracruz.

Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando al intentar despertarla durante la mañana del lunes 17 de febrero, se percataron de que la cantante no mostraba respuesta alguna, por lo que procedieron a llamar a los cuerpos de emergencia quienes para su llegada ya no pudieron hacer nada al respecto, ya que había sufrido de un infarto mientras dormía.

"Se pararon, les pareció un poco extraño que no respondía. La ambulancia confirmó que no había nada más que hacer. No fue un llamado de auxilio, fue simplemente durmiendo. Yo creo que ni ella se dio cuenta", reveló Francisco Torres.