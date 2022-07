Andrés García: "No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza"; las fuertes revelaciones del actor

Andrés García, quien encendió los focos rojos en el mundo del espectáculo y sus fans por manifestar que se sentía cerca del final tras una fuerte caída que lo tuvo convaleciente, habló sobre su relación con sus hijos, la cual al parecer no es nada buena, en especial con Andrea García.

El actor aseguró que se está recuperando poco a poco gracias a los cuidados de su esposa Margarita, quien ha estado al pie del cañón cada que él se siente mal o está enfermo, declaró durante una entrevista para el programa De Primera Mano.

Sobre su relación con la conductora, quien aseguró que había podido platicar con él para limar asperezas y reconciliarse, Andrés García fue tajante al mencionar que "no hay relación con mi hija. No sé que trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pend$%& o la pen$%& es ella, algo pasa ahí, pero hace como 10 años que no me habla", afirmó.

De igual forma recordó que le consiguió un trabajo en Hollywood mismo que perdió, cree, por "portarse mal". El ex galán de cine mencionó que su hija nunca le dijo nada y a él ya no le interesa saber porqué; sin embargo, recalcó que salió de Estrella TV "por hacer cosas indebidas".

Andrés García no quiere saber nada de Andrea

Andrea García declaró ante medios de comunicación que, después de intentarlo en repetidas ocasiones, logró contactar a su padre Andrés García e incluso mencionó que sería posible que se reunieran en su casa de Guerrero. No obstante, él dijo que más vale que no intente buscarlo porque "no sé que se creen algunos hijos que hasta me dan ganas de desconocerlos a algunos por sus actitudes", declaró para sorpresa de todos.

En este caso, la estrella dijo que esto se debe a que a pesar de que se ha encontrado enfermo, como es el caso, no se han dignado a llamarlo, visitarlo o preguntar si se le ofrece algo. En este caso señaló que aunque no necesita recursos sí es menester que sus hijos intenten ayudarlo por se lo correcto.

Andrés García señaló a "Andresito", hijo de Margarita, como el único que le habla para saber cómo se va de salud. Esto, a pesar de que tiene mucho trabajo en Cancún, Quintana Roo. En el caso de Leonardo, aclaró que sí lo ha visto, pero no se hablan.

