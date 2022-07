"Majadero y vulgar": Gustavo Adolfo Infante nuevamente se lanza contra Alfredo Adame | VIDEO

Luego de que Alfredo Adame insultara a la mamá del periodista Gustavo Adolfo Infante, este emprendió una demanda en contra del ganador de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' con motivo de violencia de género.

Y durante este pleito legal, quien fuera un galán de telenovelas fue citado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamado al cual no se presentó, por lo cual fue cuestionado por los medios de comunicación acerca de su inasistencia.

A lo cual, Adame contestó que recibió una notificación en la que se pospuso su comparecencia ante la fiscalía, motivo por el cual, no se presentó ante el órgano, ya que su cita se reprogramó hasta el 18 de julio.

No obstante, luego de responder a este cuestionamiento, Alfredo Adame aseguró que a él le importaba poco dicha demanda, ya que todo lo que tenga que ver con el periodista de espectáculos "le importa un bledo".

Después, Adame fue cuestionado acerca de su expareja, Diana Golden, ante lo cual, el expolítico reaccionó a la defensiva al asegurar que habían cosas más interesantes que preguntar.

Tas escuchar lo expuesto por Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante no dudó en ironizar sobre los posibles cuestionamientos que se le podrían hacer al actor, ya que, según él es evidente que hay mucho material del que puede ser cuestionado.

"Hay que reconocer las cosas, el señor Adame tiene toda la razón del mundo, ¿para qué le preguntamos por cosas que no le importan? Como la demanda que yo le interpuse o una denuncia que tiene por parte de su exesposa por tantos insultos, eso no le importa. Pregunten cosas más interesantes, a ver, ¿por qué no le preguntamos de su incursión en Hollywood?, ¿por qué no le preguntamos de la serie que está grabando?", enlistó el periodista de espectáculos sarcásticamente.