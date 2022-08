Sergio Mayer Mori no descarta denunciar a su ex, Natália Subtil: "por el bien de mi hija"

El político Sergio Mayer Bretón y su hijo Sergio Mayer Mori reaparecieron públicamente luego de que la modelo Natália Subtil denunciara que el joven no ha cumplido con la manutención de la pequeña Mila, y el exGaribaldi lo apoya en esta decisión.

Después de que el actor y político aseguró que Subtil tuvo relaciones sexuales con su hijo siendo menor de edad, Natália manifestó que Sergio hizo lo mismo con Bárbara Mori, a lo que sin dudarlo el exdiputado replicó:

“No, ya tenía 18 años, ella tenía 18 años, empezamos a salir justamente cuando tenía 18 años, pero no salió embarazada hasta después, y ahora resulta, porque se le cierra la llave para que se ponga a trabajar, ahora resulta que somos malos”.

Foto: Especial

Sergio Mayer Mori manda mensaje a Natália Subtil

Debido a que los Mayer acudieron a un evento infantil, Mayer Mori confesó a la prensa su deseo de haber llevado a la niña al evento. “Me avisó ayer que le dije que quería pasar por ella para venir, me dijo ‘ay, es que nos vamos a Miami’, pero bueno, yo estoy la verdad tranquilo, como les he dicho, yo sé lo que he hecho, y yo estoy tranquilo más que nada por mi hija”, informó Agencia México.

Ante la pregunta directa sobre si piensa proceder legalmente contra su expareja y madre de su hija por estupro, Mayer Mori comentó: “Hay muchas cosas que se pueden hacer obviamente, pero todo esto la verdad es que siempre se los he repetido, es mi vida privada, yo a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí”.

Finalmente, Sergio Mayer Mori aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación legal con respecto a la manutención de su hija. “No, hasta la fecha no, la verdad es que me han dicho por aquí, pero nada me ha llegado, así que yo estoy esperando”.

El pleito de la pareja

Fue hace unos meses cuando Sergio Mayer Mori y Natália Subtil se enfrascaron en una intenso pleito después de que la modelo asegurara que el actor no se hace responsable de los gastos de la hija que tuvieron en común.

En más de una ocasión, el actor ha desmentido los dichos de su expareja sentimental diciendo que sí apoya económicamente a su hija. Por otra parte, su papá, Sergio Mayer dijo que apoyó a su exnuera, pero ella no aceptó trabajar, algo que lo orilló a retirarle el apoyo.

