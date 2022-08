Natalia Súbtil se lanza contra Sergio Mayer por aspirar a la presidencia: “Cree que me estoy haciendo víctima por pedir pensión”

Desde hace un par de semanas Natalia Subtil y Sergio Mayer se encuentran enfrascados en una intensa guerra de declaraciones y ahora fue la modelo brasileña quien se lanzó en contra de su ex suegro pues resulta que emitió un fuerte comentario con el que cuestionó se manera severa las aspiraciones políticas del actor para llegar a la presidencia del país, por lo que a continuación te contamos cómo fue este nuevo desencuentro entre ambas personalidades.

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que todo este escándalo comenzó hace un par de semanas cuando la modelo brasileña destapó ante los medios que Sergio Mayer Mori no está cumpliendo en el pago de la manutención para la hija que tienen en común, sin embargo, el joven actor no ha salido a dar la cara, pero fue su padre, el ex Garibaldi, quien salió en su defensa e inició una intensa guerra de declaraciones en contra de su ex nuera.

Entre los dimes y diretes que se han lanzado, Sergio Mayer señaló que la brasileña está realizando una especie de chantaje para tener exposición pues si realmente quisiera buscar la pensión lo haría ante los tribunales y no ante los medios, además, señaló que está abusando de su posición como mujer para victimizarse, no obstante, el ex diputado recurrió a hechos ocurridos en el pasado y aseguró que podría denunciar a la modelo de estupro, debido a que cuando concibió a su nieta, Sergio Mayer Mori todavía era menor de edad, además, según señaló, en ese entonces Natalia Subtil estaba casada.

Por si fuera poco, Sergio Mayer también adelantó que podría proceder legalmente en contra de Natalia Subtil por abuso de confianza ya que se quedó una camioneta que es de propiedad.

Natalia Subtil se lanza contra Sergio Mayer

Como se mencionó antes, en los últimos días, Natalia Subtil ha ofrecido entrevistas para diferentes medios en los que ha señalado que lo único que busca es obtener una pensión digna para que su hija pueda tener un buen nivel de vida, sin embargo, luego de que Sergio Mayer dejara ver que podría proceder legalmente en su contra, la modelo se puso a la defensiva y le dio donde más le duele al actor, pues cuestionó sus aspiraciones políticas de llegar a la presidencia y señaló que si no la apoya a ella, no sabe qué podría pasar con el resto de las mujeres del país.

“Tenemos que pensar bien si una persona que cree que me estoy haciendo víctima por pedir pensión a mi hija, ¿crees que es correcto poner a alguien así para cuidar el país y a todas las mamás que están pasando por lo mismo? Esa es mi única pregunta que dejo al aire”, fueron las palabras de Natalia Subtil, quien también señaló que uno de sus deseos es poder regresar a Brasil para que su familia la apoye a cuidar a su hija, sin embargo, detalló que no puede hacerlo porque podría ser acusada de secuestro, por lo que tiene que llegar a un acuerdo con Sergio Mayer Mori, quien todavía no ha ofrecido ninguna declaración al respecto.

