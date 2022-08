Sergio Mayer Mori: Esta es la cantidad que daba de pensión a su hija con Natália Subtil

El conflicto entre Sergio Mayer Mori y su expareja, Natália Subtil, por la manutención de la hija que tienen en común sigue dando de qué hablar, esta vez la modelo reveló la cantidad que recibía hasta hace un tiempo la pequeña como manutención por parte del actor, hasta que dejó de hacerlo desatando un fuerte pleito entre ellos.

La modelo brasileña se defendió de las declaraciones de su exsuegro, Sergio Mayer, y su expareja a quien señaló de no ver a su hija Mila desde hace poco más de un año y no encargarse de los gastos que corresponden, aunque presume sus viajes por Europa junto a su novia, Raquel Chávez.

Te puede interesar: Sergio Mayer acusa a Natalia Súbtil de abusar de su hijo cuando era menor de edad

“Antes no tenía casi dinero porque casi no trabajaba, pero ahorita ya se estrenó la segunda temporada de la serie ‘Rebelde’, donde es protagonista, y se puede ver en su cuenta de Instagram sus fotos paseando por Europa, entonces ahí es cuando dices: ‘Cómo es posible eso, cómo es que no apoya’, e insiste que no tiene para apoyar a su hija económicamente”, dijo Subtil en un encuentro con los medios de comunicación.

Natália Subtil con su hija Mila. Foto: Instagram @nataliasubtil

En entrevista para “Ventaneando”, la también cantante mencionó que el ex Garibaldi la apoyaba con los gastos de la pequeña de manera ocasión, aunque indicó que por un “capricho” al dejar de trabajar con él dejó de hacerlo. Esto sucedió casi al mismo tiempo en que Mayer Mori dejó de darle la manutención para su hija, algo que logró molestarla ya que tampoco mantiene buena comunicación con Mila.

Pensión de Sergio Mayer Mori

Natália Subtil respondió con Pati Chapoy a las acusaciones de Sergio Mayer sobre el proyecto que supuestamente abandonó y por el que dijo haber perdido mucho dinero, la modelo indicó que se sintió manipulada por él y decidió salir aunque aclaró que fue algo iniciado por ella y otro grupo de personas.

Subtil, quien interpuso una demanda de manutención hace algunos meses, señaló que antes de que el actor, de 24 años, retirara el apoyo a su hija éste le entregaba 10 mil pesos semanales, aunque la acusó en más de una ocasión de garra para ella el dinero que le enviaba a Mila.

Te puede interesar: Este es el ASOMBROSO parecido entre Sergio Mayer Mori y su hija: FOTO

Sergio Mayer Mori regresó de España esta semana para hacer frente a las acusaciones de su expareja y aseguró que resolverá las cosas por la vía legal; además, se reencontró con su hija y compartió el momento con un video a través de redes sociales.

Sergio Mayer Mori con su hija Mila. Foto: Instagram @smayermori

Fue a través de este mismo medio donde Natália Subtil se lanzó contra su exsuegro y el actor, pues calificó de “vergonzoso” que Mori intentara “huir2 de su obligación apoyado por su padre a quien se refirió de manera irónica como el “futuro presidente de México”.

“Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé ‘algo’ y no lo que manda la ley. Lo que me gustaría es hacer conciencia a tocas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente”, puntualizó.

SIGUE LEYENDO:

“¿Tan mal está la política?”: Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Sergio Mayer por buscar la presidencia

El primogénito de Bárbara Mori que es idéntico a ella y siguió sus pasos en la actuación

Mila la hija de Sergio Mayer Mori fue atacada por un perro ¿Cómo se encuentra de salud?