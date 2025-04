Excolaboradora de Hoy comparte los resultados de su cirugía estética y le llueven halagos por su belleza

A dos meses de haberse sometido a una rinoplastia con la intensión de mejorar su respiración, Sandra Itzel, ganadora de "Las Estrellas Bailan en Hoy", compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok, en donde compartió el proceso de recuperación de su cirugía estética, causando furor en las redes.

Y es que parece ser que después de las complicaciones de salud que reveló en entrevista para el programa "Hoy" que se le presentaron luego de que se le detectará una prenecrosis tras la operación, por fin estaría disfrutando de los resultados de su rinoplastia.

Al pie de la publicación, la también actriz, escribió un mensaje en donde declaró que haberse sometido a dicho procedimiento realizado por el doctor Daniel Sommerz, fue la mejor decisión que ha tomado ya que ha sentido un gran cambio positivo tanto a nivel funcional, así como en cuanto a lo estético.

"El proceso de mi rinoplastia by Dr. Daniel Sommerz. A dos meses de mi cirugía quiero compartir con ustedes este camino que ha tenido altas y bajas, pero que definitivamente es la mejor decisión que he tomado ya que he sentido el cambio a nivel funcional en mi respiración y a nivel estético, ahora mi nariz luce como siempre soñé", escribió.