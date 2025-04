Incendio arrasa con planta de diésel en el sur de Culiacán

Un incendio de gran magnitud se desató durante la madrugada de este jueves 3 de abril en una planta de almacenamiento de diésel, ubicada a la altura de la carretera México 15, en la zona sur de Culiacán. El fuego, que inició cerca de las 2:36 horas, generó una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de auxilio. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro comenzó cuando trabajadores detectaron llamas propagándose con rapidez entre los contenedores del lugar, lo que derivó en varias explosiones. De inmediato se activó el sistema de emergencia a través del 9-1-1.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil, Bomberos de Culiacán y Bomberos Veteranos, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego, que se concentraba principalmente en el patio central del predio.

También llegaron paramédicos voluntarios de Aguaruto y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a trabajadores que intentaron contener el fuego por su cuenta, además de vigilar el estado físico de los elementos de rescate.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, el Ejército Mexicano. Foto: Manuel Aceves

Fuego consume camiones y montacargas

El incendio consumió varias unidades, entre ellas camiones y montacargas. Para frenar la propagación de las llamas, se utilizó maquinaria pesada, pipas del Ayuntamiento y góndolas cargadas con tierra, las cuales fueron ingresadas al área siniestrada como medida de contención.

Por la intensidad del fuego, las llamas fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad. Hasta tres horas después de iniciado el siniestro, el fuego no había sido completamente sofocado. Las labores de control continúan este jueves por la mañana, con el objetivo de evitar que el incendio alcance zonas aledañas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales. Las autoridades aún no determinan las causas del incidente.