Nuestras hijas no recibirán la justicia esperada: carta del padre de una de las víctimas de Miguel "N"

La tarde del domingo 13 de abril se confirmó la muerte de Miguel “N”, asesino serial de Iztacalco, quien se encontraba preso en el Reclusorio Oriente. Autoridades confirmaron que el hombre de 39 años de edad sufrió una caída que le causó una grave contusión por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Iztapalapa.

Horas más tarde se aclaró que Miguel “N” murió por un paro cardiorrespiratorio en el nosocomio donde recibió atención médica, situación que ha generado molestia entre los familiares de las víctimas, ya que no se les informó de inmediato de este fallecimiento, sino que se enteraron a través de redes sociales.

Familiares de las víctimas entregan una carta: "no hay justicia para nadie"

Tras la muerte de Miguel “N” el llamado feminicida de Iztacalco familiares de las víctimas a través de su defensa entregaron una carta al Director del Reclusorio Oriente, para documentar las diligencias que se realicen durante las investigaciones que realice la Fiscalía General de Justicia además de pedir detalles de los protocolos de actuación que se realizaron durante la emergencia.

La muerte del “Químico de Iztacalco” provocó frustración entre familiares de las víctimas pues aseguran que con su deceso no hay justicia para nadie.

Erendali Trujillo, abogada de María José y Cassandra externó su inconformidad hacia las autoridades pues no se les informó de manera inmediata la muerte de Miguel “N” y de ello se enteraron a través de redes sociales.

Respecto a la muerte de Miguel “N” acusado de feminicidio y otros delitos contra siete mujeres la Fiscalía informó que el pasado 13 de Abril sufrió una caída al interior de su celda por lo que habría sido trasladado a un hospital, perdiendo la vida horas después por un paro respiratorio.

Esto no equivale a justicia, dice Cassandra, madre de María José

Tenemos casi un año y ni siquiera pudimos llegar a juicio, su hubiera habido una sentencia, bueno una sentencia de todas las que él tenía arrastrando, de víctimas que se saben y de otras que no saben, víctimas que se llevó a la tumba. No era sólo una línea de investigación, eran muchas, no sólo de siete víctimas, eran muchas.

Miguel ni siquiera había llegado a juicio con nosotros, estábamos en el proceso de que apenas nos asignaron una sala de apelación, Miguel no llegó a juicio y por consiguiente ni a sentencia, es frustrante que no se lograra, expresó la abogada Erendali Trujillo quien representa a 2 víctimas María José y Cassandra.

¿Qué dice la carta que escribió el padre de una de las víctimas del feminicida de Iztacalco?

Esta es la carta que escribieron los familiares de la víctima.

Se cumplirá un año del feminicidio de María José

Será el 16 de abril cuando se cumpla un año del feminicidio de María José, la última víctima de Miguel "N", quien era su vecina. Este hombre fue capturado por los vecinos cuando intentó asesinar a la madre de María José, pues encontró al químico en la habitación de su hija donde cometió el crimen.

Miguel era un químico farmacobiólogo de 39 años, quien en redes sociales presumía viajes por distintas partes del mundo. Autoridades investigan su probable responsabilidad en al menos siete feminicidios.

Con información de Gerardo Galicia