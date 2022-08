¿Sergio Mayer era un suegro metiche? Esto dijo Natália Subtil, la madre de la nieta del actor

Luego de que se supiera que la modelo y compositora brasileña, Natália Subtil, demandó al actor Sergio Mayer Mori por no hacerse cargo de la manutención de la hija de ambos, el padre del actor no dudó en salir en la defensa de su hijo y presuntamente difamar a su exnuera.

Ante esto, Natália Subtil fue entrevistada en el programa de espectáculos "De Primera Mano", donde además de revelar que Sergio Mayer le aconsejó a su hijo no casarse con ella, cuestión que la propia compositora escuchó; habló acerca de un acuerdo que presuntamente le hizo llegar a su correo electrónico.

En dicho acuerdo se señalaba que Natália Subtil no podía salir de la Ciudad de México, lo cual era imposible considerando que en ese momento ella vivía en el Estado de México y al ser extranjera, quería que su hija también conviviera con su familia materna.

"El convenio lo tengo en mi correo... Todavía estaba embarazada. El convenio tenía ciertas cláusulas de 'los papás se comprometen a pagar en 50% todos los gastos de la niña'... Me quedo esperando, hasta el hospital... yo pagué mi parto y 'No puedo salir de la Ciudad de México' y fue cuando yo dije 'a ver señor, yo vivo en el Estado de México'", contó Natália Subtil a 'De Primera Mano'.

Al aclarar que ese convenio "no le convenía", expuso que no lo firmó y procedió a asegurar que ella pensaba que Sergio Mayer hacía todo eso con el fin de que nadie quisiera sacar provecho de la situación, afectándolo a él.

Cuestión que Natália Subtil dejó en claro nunca sucedería, ya que, finalmente la demanda que está procediendo es contra el hijo del político y no contra él.

Ante todo esto, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la guapa brasileña sobre cómo definiría al abuelo de su hija, a lo cual, Natália Subtil respondió titubeando un poco que como metiche.

"No sé si usaría la palabra correcta, pero como metiche, que se mete en la relación o donde no es llamado, porque todo el momento en la demanda no es nada contra él y tampoco es contra su hijo, solo estoy pidiendo los derechos de mi hija", refirió Natália Subtil sobre Sergio Mayer.