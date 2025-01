David Lynch dejó un último mensaje antes de morir: "estoy en excelente forma"

Un profundo luto se encuentra bañando al mundo del cine, pues la tarde de este 16 de enero se confirmó la muerte del aclamado director David Lynch, tan sólo cuatro días antes de su cumpleaños número 79. Reconocido por su estilo surrealista y su capacidad para fusionar lo cotidiano con lo extraordinario, Lynch dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica gracias a producciones como "Dune", "Corazón salvaje" y más recientemente la serie de televisión "Twin Peaks".

David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana; desde temprana edad, mostró un profundo interés por las artes visuales, lo que lo llevó a estudiar pintura en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Durante su estancia en Filadelfia, Lynch comenzó a experimentar con el cine, realizando cortometrajes que dieron pie a su distintiva forma de hacer cine.

El estilo de Lynch, denominado "Lynchiano" por sus fans, se caracterizó por la combinación de lo cotidiano con lo surrealista y lo perturbador. Sus obras exploran temas como la dualidad de la naturaleza humana, la oscuridad oculta en la vida suburbana y la complejidad de la identidad; gracias a esta forma de ver la vida, el director recibió múltiples nominaciones al Premio de la Academia y un Oscar honorario en 2019 por sus logros en el cine.

A lo largo de su vida, Lynch fue un defensor del arte y la creatividad en diversas formas, por lo que además de su trabajo cinematográfico también incursionó en la pintura, la música y la fotografía. En agosto del 2024, el aclamado director hizo su última aparición en redes sociales con una triste noticia, pues a través de su cuenta en X (antes Twitter) dio a conocer que había sido diagnosticado con enfisema pulmonar debido a su consumo de cigarro a lo largo de su vida.

Sí, tengo enfisema debido a que he fumado durante muchos años. Debo decir que disfruté mucho fumar y me encanta el tabaco (su olor, encender cigarrillos, fumarlos), pero este placer tiene un precio y, para mí, ese precio es el enfisema, dijo David Lynch en una publicación de X.

Aunque el director también explicó que había dejado de fumar en el 2022, los estragos de este consumo le cobraron factura, por lo que a pesar de que siempre disfrutó de un buen cigarro, su salud se vio deteriorada por ello. En el mismo mensaje, Lynch dijo estar en "excelente estado de salud" y expresó su deseo de continuar compartiendo su visión artística por medio de más producciones cinematográficas, descartando estar cerca de su jubilación.

Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que, salvo por el enfisema, estoy en excelente forma. Me siento muy feliz y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que realmente aprecio su preocupación, dijo en agosto del 2024.